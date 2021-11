Super podaljšana igra osrečila Klepačevo in Jurakovo

Slovensko-hrvaško teniška dvojica Andreja Klepač-Darija Jurak je v drugem nastopu na zaključnem turnirju WTA v mehiški Guadalajari s 6:7 (10), 7:6 (4) in 10:5 premagala Avstralko Samantho Stosur in Kitajko Zhang Shuai. S tem si je ohranila možnost za nastop v polfinalu, saj je s porazom začela nastop v skupini Tenochtitlan. Klepačevo in Jurakovo sta v prvem dvoboju prepričljivo premagali Šuko Aojama in Ena Šibahara s 6:4 in 6:0. Japonki, drugi par svetovne lestvice, z dvema zmagama tudi vodita v skupini ter sta si že zagotovili nastop v polfinalu.

Premagali sta tudi Američanko Nicole Melichar-Martinez in Nizozemko Demi Schuurs. Slednji sta četrti nosilki in naslednji tekmici sedmih nosilk, Klepačeve in Jurakove. Samantha Stosur in Zhang Shuai ostajata brez zmage v finalu WTA, a sta se ogorčeno upirali Klepačevi in Jurakovi. Ti sta izgubili maratonski prvi niz po podaljšani igri, tudi drugi niz se je končala na tak način za izenačenje izida.

Tretji niz, »super tiebreak«, je pripadel Klepačevi in Jurakovi za zmago po uri in 54 minutah. Razlika v točkah je sicer nekoliko večja v prid Klepačeve in Jurakove, kot kaže končni izid; 96:83.

Kontaveitova prva polfinalistka, poraženi Čehinji Pliškova in Krejčikova

Estonka Anett Kontaveit je med posameznicami v skupinskem delu visoko, s 6:4 in 6:0, premagala tretjo nosilko Karolino Pliškovo iz Češke. Izgubila je tudi rojakinja slednje in druga nosilka Barbora Krejčikova. Z 2:6, 6:3 in 6:4 jo je ugnala Španka Garbine Muguruza. Kontaveitova, osma nosilka, si je tako kot prva v Guadalajari že zagotovila polfinale, možnosti za to pa imajo še vse preostale igralke v skupini, Muguruza ter obe Čehinji. Estonka je v skupini Teotihuacan dosegla dvanajsto zaporedno zmago, pred prihodom v Mehiko je namreč dobila turnirja v Moskvi in Cluj-Napoci, nato pa je na finalu WTA ugnala še letošnjo zmagovalko Roland Garrosa Krejčikovo.

»Zelo sem vesela preboja v polfinale. Pred današnjem dvobojem nisem razmišljala, da tekmice v prejšnjih štirih tekmah nisem premagala. Vsakič, ko stopiš na igrišče, je namreč nova priložnost, preteklost ni pomembna,« je po dvoboju s Pliškovo povedala Kontaveitova. Le 57 minut je potrebovala za slavje nad Pliškovo, kar pomeni, da je dobila 24 od njenih 29 zadnjih dvobojev.

Španka Muguruza pa je imela veliko več dela, da je ohranila upanje za polfinale. Dokaj prepričljivo je izgubila prvi niz s Krejčikovo v drugem pa dvignila raven igre in z odvzemom servisa povedla s 3:1 in nato s 4:1. Odločala je tretja igra, Muguruza je z odvzemom začetnega udarca vodila z 2:1, po 12 minutah desete igre pa je izkoristila šesto točko za odvzem servisa in s tem zmago v dvoboju.