Tamara Zidanšek prvič v tretjem krogu

Tamara Zidanšek je na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu v drugem kolu premagala Američanko Madison Brengle s 6:4 in 6:1. Triindvajsetletna Konjičanka se je prvič v karieri uvrstila v tretji krog kakšnega turnirja za veliki slam; lani je v francoski prestolnici prišla do drugega kroga. V tretjem kolu bo Zidanškova, trenutno 85. igralka na jakostni lestvici WTA, igrala z boljšo igralko iz obračuna med Čehinjo Katerino Siniakovo in Rusinjo Veroniko Kudermetovo, devetindvajseto nosilko.



Zidanškova je proti Brenglovi, 78. igralki na lestvici WTA, hitro povedla z 2:0, potem pa na svoj servis izgubljala s 15:40, prišla do dveh izenačenj ter na koncu do vodstva s 3:0. Tekmica je tudi v četrti igri povedla s 40:15, Slovenka je znova izenačila in nato prišla do prednosti, ki jo je znova izkoristila. Na 5:0 je povišala na svoj servis, preden je Američanki s štirimi zaporedno dobljenimi igrami uspelo izid znižati na 4:5. Enaintridesetletni Američanki pa popoln zasuk ni uspel, izgubila je odločilno deseto igro, v kateri na svoj servis ni dobila niti točke in Zidanškova je osvojila uvodni niz.



Zidanškova je drugi niz začela podobno kot prvega, najprej dobila svojo servisno igro in nato povedla s 5:0. A je za razliko od uvodnega v drugem dobila še sedmo igro na svoj servis, pred tem je tekmici uspelo le znižati na 1:5. Zidanškova je uvodnem krogu uprizorila prvovrstno senzacijo, ko je bila boljša od šeste nosilke turnirja in sedme igralke na svetu, Kanadčanke Biance Andreescu. Po treh urah in 20 minutah je zmagala s 6:7 (1), 7:6 (2) in 9:7 ter prvič v karieri ugnala igralko prve deseterico svetovne lestvice. Zidanškovo popoldne v Parizu čaka še dvoboj dvojic, skupaj z Nizozemko Arantxo Rus se bo pomerila proti švedskima igralkama Rebecci Peterson in Cornelii Lister.

Bedene v dvojicah obstal na prvi oviri

Aljaž Bedene, ki se je prebil v 2. kolo OP Francije v konkurenci posameznikov, je nastop v moških dvojicah na turnirju Roland-Garros končal že v uvodnem dvoboju. Ljubljančan je v dvojicah nastopil skupaj z Američanom Jacksonom Withrowom, vendar pa slovensko-ameriška naveza ni bila konkurenčna tekmecema. Nemško-finska kombinacija Dominik Köpfer/Emil Ruusuvuori je nasprotnikoma prepustila vsega skupaj pet iger ter dvoboj končala že po vsega 57 minutah z izidom 6:1, 6:4. Bedeneta, 56. igralca sveta, naslednja partija čaka v posamični konkurenci, ko se bo za preboj v tretji krog pomeril z desetim nosilcem, Argentincem Diegom Schwartzmanom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: