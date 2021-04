Tamara Zidanšek se je uvrstila v svoj drugi finale

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v finale turnirja serije WTA v kolumbijski Bogoti z nagradnim skladom nekaj manj kot 200.000 evrov. V polfinalu je 23-letna Konjičanka premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo s 6:3, 7:5 in bo drugič igrala za lovoriko na najvišji ravni ženskega tenisa.



Leta 2019 je v nemškem Nürnbergu v prvem finalu morala priznati premoč Kazahstanki Juliji Putincevi, ki je bila takrat boljša s 4:6, 6:4, 6:2.



Zidanškova se bo v nedeljo v finalu pomerila z boljšo iz obračuna med Francozinjo Harmony Tan in domačinko Mario Camilo Osorio Serrano.



V dvoboju s Tomovo, sicer 146. igralko lestvice WTA, je Zidanškova v prvem nizu takoj zaostala za »break«, potem pa je tudi sama dosegla dva zaporedna odvzema servisa. Obe tekmici nista bili najbolj prepričljivi na svoj začetni udarec, je pa Zidanškova vendarle prikazala več in uvodni niz dobila s 6:3.



V drugem je Tomova takoj povedla s 3:0 in nato še s 4:1, a za razliko od petkovega obračuna ni mogla obrniti poteka dvoboja. Konjičanka je bila enostavno premočna, nadoknadila zaostanek in po novem »breaku« servirala za zmago pri 5:4. Prvič ji ni uspelo, zato pa je bila uspešnejša v 12. igri, ko je po uri in 29 minutah zanesljivo zaključila dvoboj.



Z zmago je Zidanškova na virtualni lestvici skočila na 80. mesto, ob morebitni nedeljski zmagi pa bi na ponedeljkovi posodobljeni lestvici prehitela tudi Polono Hercog in postala trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka.

