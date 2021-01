Težka skupina za Đokovića in Srbe

Podprvaki proti Grkom in Avstralcem

Prireditelji pokala ATP, ki bo med 1. in 5. februarjem v Melbournu, so opravili žreb skupin. Branilka naslova Srbija s prvim igralcem svetaje pristala v zahtevni skupini.V letošnji izvedbi tekmovanja bo zaradi protikoronskih omejitev nastopilo pol manj reprezentanc kot lani, namesto 24 udeležnk se jih bo za lovoriko borilo 12.Prav tako bo letos pokal ATP zaradi protikoronskih protokolov potekal le v enem mestu in ne v več mestih kot lani ob ustanovitvi. Organizatorji so v luči koronske pandemije obenem prepolovili nagradni sklad, ki bo letos znašal 7,5 milijona dolarjev (6,16 milijona evrov).Aktualni prvaki Srbi so pristali v zahtevni skupini A, v kateri so še Nemci s sedmim igralcem svetain Kanadčani z(12.) in(15.).»Prva skupina žreba je precej, precej brutalna s Srbijo, Nemčijo in Kanado,« je o skupini A dejal komentatorLanski finalisti Španci bodo igrali v skupini B, v kateri bodo njihovi tekmeci Grki in Avstralci, ki so prejeli posebno povabilo za nastop na turnirju reprezentanc, nekakšnem svetovnem prvenstvu ekip.V skupini C bo Avstrija z zmagovalcem OP ZDAigrala proti Italiji in Franciji, v skupini D pa so Rusija, Argentina in Japonska.Zmagovalke štirih skupin bodo napredovale v polfinale.V letu 2020 je Novak Đoković uspešno uporabil turnir kot ogrevanje za OP Avstralije in najprej Srbijo v finalu popeljal do zmage nad Španijo, nato pa na peti celini osvojil še svoj osmi grand slam, skupno pa 17. v karieri.