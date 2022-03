Težki časi za nekoč najbolj priljubljenega Nemca

V nadaljevanju preberite:

Boris Becker je bil eden tistih nemških športnikov, ki so jih na Otoku posebej spoštovali. Pri svojih sedemnajstih je namreč postal najmlajši zmagovalec znamenitega teniškega turnirja v Wimbledonu. Odtlej je njegova športna pot šla strmo navzgor in vse bi bilo lepo in prav, če si po koncu te ne bi privoščil zadolževanja. Dolgov se je nabralo za 60 milijonov evrov, na sodišču mu zdaj ni lahko ...