Toronto tudi brez Rafaela Nadala

Prireditelji velikega teniškega turnirja v Torontu nimajo sreče, prikrajšani za navzočnost treh največjih zvezdnikov te panoge pa bodo privrženci po vsem svetu. Potem ko sta udeležbo na turnirju odpovedala Roger Federer in Novak Đoković, se je zdaj za to potezo odločil še Rafael Nadal. Poškodba leve noge se mu namreč vleče že nekaj časa.



"Težave imam že nekaj mesecev. Nisem bil sposoben nastopiti tukaj v Kanadi, ker mi noga ne dovoljuje potrebnega gibanja za nastop. Moram se vrnili nazaj domov na Mallorco in bom skušal najti način, da se bom spet vrnil na stara pota. S takšnimi bolečinami, kot jih imam sedaj, ne morem uživati v igranju," je dejal Španec, ki je bil drugi nosilec turnirja in je sedaj četrti teniški igralec sveta.



Nadala je kot srečni poraženec kvalifikacij v glavnem žrebu Toronta zamenjal njegov rojak Feliciano Lopez.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: