Trener si je tetoviral njeno ime

Jelena Ribakina, v Moskvi rojena teniška igralka, ki zastopa barve Kazahstana, in njen trener, 35-letni Hrvat Stefano Vukov, sta februarja 2020, ko se je Jelena strmo vzpenjala po lestvici WTA, med turnirjem v Katarju sklenila nenavadno stavo.

»Ko boš osvojila Wimbledon, si bom dal tetovirati tvoje ime,« je tedaj še 20-letni varovanki obljubil Vukov. Ribakina je sčasoma pozabila na stavo, prišla je pandemija covida-19 in dve leti je iskala formo. Danes ima Vukov na desni roki zapisano njeno ime in datum finala Wimbledona (9. julij 2022), v katerem je Ribakina premagala Ons Jabeur s 3:6, 6:2 in 6:2 in osvojila prvi naslov za grand slam.

Jelena Ribakina bo nastopila na turnirju v Portorožu. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

»Čisto mi je ušlo iz spomina, toda pred finalom me je spomnil. Morda sem tudi zato imela še kanček več motiva. Držal je obljubo. Noro, da ima trener tetovirano moje ime, neverjetno. Ampak bila je stava,« se je smejalo Ribakini, ki bo na bližnjem OP ZDA želela ponoviti uspeh, čeprav je šele 25. na lestvici WTA, saj rezultati iz Wimbledona niso šteli zaradi nesodelovanja ruskih in beloruskih igralk.

Ribakina bo glavna zvezdnica septembrskega turnirja v Portorožu, kjer bosta nastopili tudi Kaja Juvan in Tamara Zidanšek.