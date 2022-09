Tri zmagovalke velikih slamov v boj s Slovenkami za portoroško krono

Dan prej bodo na vrsti kvalifikacijski dvoboji, kasneje pa se bodo na Obali predstavile tako tri zmagovalke turnirjev za grand slam kot tudi najboljše slovenske igralke ta hip na čelu s Kajo Juvan, Tamaro Zidanšek in Andrejo Klepač. Portorož bo osmič v zgodovini ter drugič po več kot desetletni odsotnosti gostil turnir najvišje ravni ženskega tenisa. Sredi lanskega septembra se je naslova na turnirju serije WTA 250 veselila Italijanka Jasmine Paolini, ki je v finalu ugnala Američanko Alison Riske-Armitraj. Ta je v polfinalu ustavila Juvanovo, edino Slovenko v polfinalu lanskega turnirja posameznic.

Med dvojicami sta zmagali Rusinja Ana Kalinska in Slovakinja Tereza Mihalikova, ki sta na poti do finala med najboljšimi štirimi ustavili tudi takrat najboljši slovenski igralki, Tamaro Zidanšek in Andrejo Klepač. Obe bosta tudi letos del turnirja ob slovenski obali, ki bo tokrat bolj zvezdniško obarvan kot lani. Nenazadnje so nastop potrdile kar tri zmagovalke turnirjev za grand slam.

Zmagovalka Wimbledona in nekdaj najboljši na OP ZDA in Francije

Nazadnje se je seznamu priključila Britanka Emma Raducanu, zmagovalka lanskega OP ZDA. Enajsta igralka lestvice WTA je prejela enega od dveh povabil za igralke iz prve dvajseterice ter se hitro privadila na Portorož in ob prihodu v četrtek že preizkusila osrednje igrišče.

»Ravno sem prispela v Portorož, gre za lepo mesto. Komaj čakam, da se malce razgledam naokoli. Želim si, da tu ostanem čim dlje. Nestrpno že čakam začetek turnirja,« je 19-letnica dejala za slovensko teniško zvezo Tenis Slovenija. Družbo ji bosta v glavnem delu žreba delali tudi zmagovalka Wimbledona, Kazahstanka Jelena Ribakina (25. na lestvici WTA), ter lanska zmagovalka Roland-Garrosa, Barbora Krejčikova (23.). Čehinja bo druga nosilka, medtem ko bo Ribakina tretja. Skupaj bo iz najboljše trideseterice v Portorožu pet igralk, med njimi še četrta nosilka in letošnja polfinalistka OP Francije Martina Trevisan (27.) iz Italije ter Jekaterina Aleksandrova (28.) iz Rusije, ki bo peta nosilka.

Med prijavljenimi so tudi lanska zmagovalka Paolinijeva, Avstralka Ajla Tomljanović, ki je na OP ZDA ugnala od takrat upokojeno Američanko Sereno Williams, ter izkušeni Francozinja Alize Cornet ter Američanka Bernarda Pera.

Prva nosilka Brazilka, v glavnem delu obeh konkurenc za zdaj pet Slovenk

Najvišje postavljena med posameznicami bo Brazilka Beatriz Haddad Maia, 15. igralka sveta, ki je odlično odigrala predvsem travnati del sezone, dokler je ni v prvem kolu Wimbledona ustavila Juvanova. Pozneje je zabeležila tudi prvi nastop v finalu turnirjev serije WTA 1000 v Torontu, kjer jo je ugnala Romunka Simona Halep. Na 68. mestu najboljša Slovenka na lestvici WTA, Juvanova, bo tudi tokrat nastopila v Portorožu. To sezono je Ljubljančanka dobila 22 dvobojev in jih 16 izgubila, najvišje v karieri pa je bila letos na 58. mestu.

Poleg nje je v glavnem delu žreba še Zidanškova (81.). Tako kot Juvanova ima tudi polfinalistka OP Francije leta 2021 za sabo zelo zahtevno obdobje po prebolelem covidu-19 in z le redkimi nastopi v zadnjih mesecih. Letos je dobila le devet dvobojev, 13 pa izgubila. Vseeno se veseli domačega turnirja.

»Turnir je pomemben, ker smo imeli daljše obdobje, ko ga ni bilo. Igralke smo se tako pojavljale in dokazovale po svetu, zato je igranje pred domačim občinstvom nekaj posebnega. Večino leta potujemo, zato smo hvaležne, ker so se organizatorji potrudili, da lahko igramo doma. Upam, da bomo čim bolje izkoristile priložnost,« je za TV Slovenija dejala 24-letna Konjičanka.

OP ZDA se je za Zidanškovo in Juvanovo končalo po prvem kolu posameznic, za Zidanškovo pa tudi v prvem kolu dvojic. Le nekoliko bolj uspešen je bil turnir dvojic v New Yorku za Klepačevo. Izkušena Koprčanka je tam nastopila v tretjem kolu, tokrat pa se v Portorož podaja z zanimivo soigralko. To bo namreč kar Ribakina, s katero bosta tretji nosilki. Po uvrstitvah sta prvi nosilki Nemka Laura Siegemund in Američanka Nicole Melichar-Martinez.

V glavnem delu žreba med dvojicami bosta od Slovenk nastopili še Juvanova skupaj z Nemko Anno-Leno Friedsam, ter Dalila Jakupović, ki bo nastopila tudi v kvalifikacijah posameznic, z Aleno Fomina-Klotz iz Rusije. Selektor ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec ima na voljo še eno povabilo za glavni turnir in tri za kvalifikacije. Slovenke bodo pred začetkom turnirja opravile tudi skupne priprave v Portorožu.

Slovo Katarine Srebotnik in Blaža Kavčiča, ambasadorka Mima Jaušovec

Na turnirju se bo naslednjo soboto poslovila tudi ena največjih slovenskih igralk v zgodovini Katarina Srebotnik. Enainštiridesetletnica bo po več kot dveh desetletjih tenisu pomahala v slovo s šestimi osvojenimi grand slami med dvojicami, enkrat je slavila v ženskih, petkrat pa v mešanih dvojicah.

V Portorožu se bo uradno poslovil tudi Kavčič, ki je na lestvici ATP najvišje posegel do 68. mesta in vrsto let uspešno nastopal na turneji ATP. Na njej ni osvojil turnirja, je pa na challengerjih skupaj zbral 19 zmag. Ambasadorka turnirja pa bo Mima Jauševec, zmagovalka Roland-Garrosa leta 1977; 66-letnica bo v naslednjih dneh pomagala pri promociji slovenskega tenisa in turnirja v Portorožu.

Slovenski turnir sprva ni bil predviden na koledarju tekmovanj pod okriljem WTA, nanj pa je bil uvrščen naknadno, potem ko je Tenis Slovenija za tokratno izvedbo kupil licenco turnirja v avstrijskem Linzu. Tudi v prihodnosti si na teniški zvezi želijo obdržati turnir najvišje ravni.