Turnir serije WTA še drugo leto zapored v Portorožu

Delo na projektu se je začelo takoj, ko se je končal lanski turnir, so zapisali pri krovni teniški zvezi Tenis Slovenija.

»Turnir bo še drugo leto zapored veliko pripomogel k popularizaciji slovenskega tenisa,« je dejal direktor Gregor Krušič. »S turnirjem se povečuje prepoznavnost Slovenije in našega tenisa v svetu, ob tem pa krepimo tudi lokalno gospodarstvo. V tako uspešni zgodbi se prepoznajo tudi naši sponzorji, ki tudi letos podpirajo projekt. Naša dekleta si zaslužijo takšen turnir. Naredili bomo vse, da zadovoljimo vse naše deležnike,« je nadaljeval.

»Če se spomnimo na lanski turnir, lahko rečemo, da je bil na izredno visokem nivoju. In letos ne bo nič drugače. Za zdaj še ne vemo, ali bo to turnir WTA 125 ali WTA 250. Ne glede na rang pa smo organizaciji turnirja popolnoma predani, da še drugo leto zapored organiziramo vrhunski dogodek v Portorožu. Na osupljivi lokaciji nas čakajo izvrstne tekme, kakovostne igralke in neverjetna energija,« je še dodal.

Lani je zmagala Italijanka Jasmine Paolini. V finalu je z 2:0 v nizih premagala Američanko Alison Riske. Med dvojicami sta bili najboljši Rusinja Ana Kalinska in Slovakinja Tereza Mihalikova.