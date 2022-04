Uspešna vrnitev Aljaža Bedeneta

V zadnjih dneh so odmevale novice o dobrih predstav slovenskih teniških igralk v Turčiji, kjer so si zagotovile nastop v novembrskem prestižnem dvoboju za uvrstitev v svetovno skupino pokala Billie Jean King oz. nekdanjega pokala Fed.

Zdaj pa je nase po daljšem času opozoril vodilni slovenski teniški igralec Aljaž Bedene. Po lanskih težavah s poškodbo se je resno lotil priprav za novo sezono ter zdaj za začetek nastopil na turnirju v Beogradu, kjer je v 1. kolu premagal Mihaila Kukuškina iz Kazahstana s 7:6 (4), 4:6 in 6:3. Dvoboj se je končal po dveh urah in 38 minutah. Bedene se bo v drugem kolu pomeril z zmagovalcem italijanskega obračuna med Fabiom Fogninijem, šestim igralcem turnirja, in Marcom Cecchinatom. Prvi nosilec turnirja v srbski metropoli je domačin in prvi teniški igralec sveta Novak Đoković.