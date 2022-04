V Kopru med prijavljenimi tudi Polona Hercog

Teniška zveza Slovenije bo letos organizirala enajst turnirjev serije World Tennis Tour. Prvi z denarnim skladom 60.000 dolarjev bo potekal v Kopru od 1. do 8. maja. Med prijavljenimi igralkami je tudi Polona Hercog. Nagradni skladi turnirjev bodo različni, in sicer 15, 25 in 60 tisoč ameriških dolarjev. Generalni sponzor serije turnirjev je Zavarovalnica Sava.

Domače turnirje podpira tudi Kaja Juvan. »Iz izkušenj lahko povem, da je to dobra ideja. Ko sem sama nastopala na takšnih turnirjih, jih v Sloveniji ni bilo veliko. Mlade igralke imajo tako možnost ostati doma in igrati pred svojimi navijači. Več domačih turnirjev je prav gotovo prednost za naše igralke. Meni osebno je domače okolje vedno pomagalo. Igranje doma ti da dodatno motivacijo. To je super korak za slovenski tenis,« je dejala Juvanova.

Na prvem turnirju v Kopru bo konkurenca zelo močna. Za zdaj je med prijavljenimi igralkami najvišjepostavljena Slovakinja Kristina Kucova, ki je trenutno na 80. mestu lestvice WTA. Med prvimi stotimi so še Danka Kovinić iz Črne gore, pa Srbkinja Aleksandra Krunić ter Italijanka Sara Errani. Od Slovenk je kot najvišjeuvrščena prijavljena Polona Hercog, na seznamu pa so tudi Nina Potočnik, Živa Falkner, Pia Lovrič, Tina Cvetkovič in še nekatere mlade slovenske igralke. Serija World Tennis Tour (WTT) so vstopni profesionalni turnirji. Lani so bili v Sloveniji le trije, letos pa jih bo kar enajst, saj želi Teniška zveza Slovenije dvigniti priljubljenost tenisa v vseh slovenskih regijah.