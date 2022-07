V Lozani po peto zmago

Tamara Zidanšek se je skupaj z Norvežanko Ulrikke Eikeri uvrstila v finale teniškega turnirja dvojic v švicarski Lozani. Štiriindvajsetletna Konjičanka in pet let starejša Norvežanka sta v polfinalu ugnali Indonezijko Aldilo Sutjiadi in Japonko Miju Kato s 6:4, 6:4. Zidanškova bo tako še drugo leto zapovrstjo igrala v finalu turnirja v Lozani, le da ji je v letu 2021 to uspelo med posameznicami. Takrat je po zmagi nad Francozinjo Claro Burel v tretjem finalu prvič v karieri slavila na turnirjih serije WTA.

V Lozani bo igrala v šestem finalu v konkurenci dvojic, slavila pa je štirikrat, in sicer v Taškentu 2018, Palermu 2020, Linzu 2020 in pretekli mesec v Hertogenboschu. Zidanškova in Eikerijeva še čakata na tekmici v finalu. Dvoboj med kitajsko-rusko dvojico Xin-Yun Han/Aleksandra Panova in srbsko-francosko navezo Olga Danilović/Kristina Mladenovic bo v soboto.