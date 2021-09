V New Yorku za naslov najboljše dvoboj najstnic

Britanka romunsko-kitajskega rodu Emma Raducanu, leto mlajša od tekmice v finalu Fernadezove OP ZDA, je bila v polfinalu prepričljivejša. FOTO: Danielle Parhizkaran/Usa Today Sports



150. igralka se je poigrala

Devetnajstletnaiz Kanade in 18-letna Britankabosta igrali v finalu teniškega odprtega prvenstva ZDA. Fernandezova je v polfinalu po dveh urah in 21 minutah premagala drugo nosilkoiz Belorusije s 7:6 (3), 4:6, 6:4, Raducanujeva pa je odpravila Grkinjos 6:1 in 6:4.Za obe igralki bo sobotni finale ob 22. uri najpomembnejši nastop v karieri. Kanadčanka se lahko pohvali, da je letos v Monterreyu osvojila prvi turnir WTA, Britanka, sicer rojena v Kanadi, pa bo šla v zgodovino kot prva kvalifikantka na grand slamih, ki se je prebila do finala.Fernandezova, pred turnirjem v New Yorku 73. igralka na svetu, je na svoj seznam žrtev dodala še drugo igralko sveta. Na poti do finala je med drugimi premagala branilko naslova, zmagovalko US Opna 2016in peto nosilkoZačetek dvoboja ni nakazal te smeri. Belorusinja je ekspresno povedla s 3:0. A nato naredila nekaj nepotrebnih napak in tekmico spustila nazaj v igro. V podaljšani igri je Sabalenka storila še nekaj začetniških napak, posledično izgubila niz in jezo stresla nad teniškim loparjem.Po izenačenju na 1:1 je odločitev padla v tretjem nizu. Znova je bila Belorusinja tista, ki je z napakami nasprotnici odprla pot do zmage.»Sploh mi ni jasno, kako sem zmagala. Zahvaliti se moram publiki, ki mi je pomagala, da nisem obupala. Moja edina misel je bil finale in zato sem se borila vsako točko,« je po zmagi dejala Fernandezova, ki je 19. rojstni dan praznovala ta ponedeljek.Drugi polfinale je bil povsem enostranski. Raducanujeva je v New York prišla kot 150. igralka na svetu, ne glede na razplet finala pa ga bo zapustila več kot sto mest višje – obeta se ji uvrstitev okoli 32. mesta na lestvici.Britanka, oče je Romun, mama pa Kitajka, je zmagala po uri in 25 minutah igre. Šestindvajsetletno nasprotnico je nadigrala v vseh pogledih. Dvoboj je odprla s 3:0 in po 37 minutah igre osvojila prvi niz s 6:1.»Odkrito povedano, čas tu v New Yorku leti mimo mene. Zdi se mi, da sem ravnokar prišla v ZDA, tri tedne kasneje pa sem v finalu. Sploh ne verjamem, da se mi to dogaja,« je povedala mlada igralka in na naslednje vprašanje, kakšne so njene možnosti za zmago v finalu, odgovorila: »Svoje sem naredila s prebojem iz kvalifikacij na glavni turnir. Zdaj ne čutim nobenega pritiska več.«