V Sloveniji letos 11 turnirjev serije WTT

Letos bo po vsej Sloveniji kar enajst turnirjev World Tennis Tour (WTT), so sporočili iz krovne zveze. Nagradni skladi turnirjev bodo različni, in sicer 15, 25 in 60 tisoč ameriških dolarjev (13,57, 22,61 in 54,27 tisoč evrov). Generalni pokrovitelj turnirjev je Zavarovalnica Sava.

V primeru omenjenih turnirjev gre za vstopne profesionalne turnirje. Vsi turnirji bodo potekali na peščeni podlagi. Lani so bili v Sloveniji trije takšni turnirji (dva na Otočcu in eden v Velenju), letos pa jih bo enajst.

»Cilj za prihodnost je še povečanje takšnih turnirjev, ki našim tekmovalcem omogočijo stik s konkurenco iz tujine. S tem se tudi zmanjšajo njihovi stroški, saj bi morali v nasprotnem primeru nastopati v tujini,« so še zapisali pri Tenis Slovenija.

Glede na geografsko razpršenost želi slovenska zveza dvigniti priljubljenost tenisa v vseh slovenskih regijah. Primarni cilj organizacije turnirjev je popularizacija tenisa na regionalni ravni, ob tem pa tudi omogočiti nastop najboljšim slovenskim tekmovalcem na domačih tleh.