Vrnil trenerja, ki je bil sredi dopinškega škandala

Številka 1 svetovnega tenisa Jannik Sinner bo znova sodeloval z Umbertom Ferraro. Ta je njegov nekdanji kondicijski trener, ki ga je Sinner poleti 2024 odpustil, potem ko je bil italijanski teniški zvezdnik pozitiven na anabolični steroid.

»Jannik Sinner je s takojšnjim učinkom najel Umberta Ferraro za svojega kondicijskega trenerja,« je v sporočilu za javnost zapisala Avima, družba, ki zastopa nedavnega wimbledonskega zmagovalca.

Odkar so poleti 2024 razkrili Sinnerjeve pozitivne teste na klostebol, je italijanski tenisač dosledno vztrajal pri svoji nedolžnosti in pojasnil, da se je okužil med masažo, ki jo je opravil član njegove ekipe. Čeprav so protidopinške oblasti priznale naključen izvor okužbe, je Svetovna protidopinška agencija (Wada) Italijanu vseeno naložila trimesečni suspenz, ki ga je Sinner odslužil med februarjem in majem 2025, kot del njegove odgovornosti do spremljevalnega osebja. Res pa je bilo zlasti v teniškem svetu opazno mnenje o pretirano mili kazni, saj ne nazadnje po odprtem prvenstvu Avstralije vodilni igralec svetovne lestvice ni izpustil pomembnejšega turnirja. Vrnil se je za klasiko v Rimu in sezono nadaljeval na odprtem prvenstvu Francije v Parizu.

Vodilni igralec svetovne lestvice se pripravlja za izziva naslednjega meseca v Cincinattiju in New Yorku. FOTO: Toby Melville/Reuters

Sinner je po razkritju pozitivnih testov hitro odpisal tako Ferraro kot fizioterapevta Giacoma Naldija, a je pozneje Južnotirolec prvega ob robu finala ATP v Torinu novembra 2024 še vseeno opisal kot »odličnega trenerja«. Ferrara, ki je v zadnjih mesecih sodeloval z nekdanjim igralcem prve deseterice Matteom Berrettinijem, je za Sinnerjevo okužbo okrivil Naldija. Aprila je tako za Gazzetto dello Sport priznal, da je »že leta« uporabljal pršilo, ki vsebuje klostebol, »ker mi ga je predpisal specialist za zdravljenje kronične bolezni«.

Vendar »ga Naldiju nisem dal jaz; predlagal sem mu, naj ga uporabi za zdravljenje ureznine, ki se mu ni celila in mu je oteževala delo. Zelo jasno sem ga obvestil o naravi tega izdelka in o potrebi, da pod nobenim pogojem ne sme imeti stika z Jannikom. Dovolil sem njegovo uporabo le v svoji osebni kopalnici,« je zatrdil Ferrara.

Agencija Avima je še sporočila, da je bila odločitev o ponovni zaposlitvi Ferrare sprejeta soglasno kot del priprav na masters v Cincinnatiju in odprto prvenstvo ZDA, na katerih bo Sinner branil naslova.

»Umberto je imel pomembno vlogo pri Jannikovem razvoju, njegova vrnitev pa odraža popolno osredotočenost na kontinuiteto in uspešnost na najvišji ravni,« je zapisala agencija.

Triindvajsetletni Sinner se je sicer tik pred Wimbledonom razšel s trenerjem Marcom Panichijem in fizioterapevtom Ulisesom Badiom, ki sta bila v njegovi ekipi od septembra 2024.