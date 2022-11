Za 37,5 milijona dolarjev več denarja, skupno 217,9

Združenje teniških igralcev (ATP) je sporočilo, da bodo nagradni skladi na turnirjih ATP in Challenger v letu 2023 v primerjavi z letošnjim letom večji za 37,5 milijona dolarjev. Skupno bo igralcem na voljo 217,9 milijona ameriških zelencev. Največja je rast nagradnih skladov na turnirjih challenger, kjer bo igralcem namesto 12,1 milijona po novem na voljo 21,1 milijona dolarjev.

ATP pa se trudi za še večje zaslužke igralcev, želja pa je, da bi dobili polovico denarja z naslova medijskih in televizijskih pravic. »Naši igralci so vrhunski športniki in naša prva naloga je, da jim zagotovimo tudi vrhunske prejemke,« je v zvezi s tem povedal predsednik ATP Andrea Gaudenzi. Na ATP so potrdili še, da bodo turnirji serije masters 1000 v Madridu, Rimu in Šanghaju prihodnje leto trajali kar 12 dni, v glavnem žrebu pa bo neposredno lahko tako sodelovalo več igralcev.