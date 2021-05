Za Sereno ni dvoma, kdo je najboljši

Medtem ko teniški navdušenci in komentatorji še naprej vroče debatirajo o tem, kdo je najboljši teniški igralec doslej, za Sereno Williams ni dvoma: Roger Federer.



»Pooseblja veličino in je zares spremenil igro. Zdaj gledamo igralce, ki se gibljejo kot on, ki udarjajo kot on. Genij je,« pravi Serena, ki pri 40 lovi 24. naslov za grand-slam, s čimer bi ujela Margaret Court. A nanj čaka že od leta 2017.



Zase pravi, da je velika Federerjeva navijačica. »Ne moreš, da ga ne bi imel rad. Njegov tenis je fantastičen, ko bi le jaz lahko igrala tako,« Američanka ne skriva navdušenja nad 39-letnim Švicarjem, ki ima tako kot Rafael Nadal 20 velikih naslovov, Novak Đoković, šest let mlajši od Federerja, je pri 18.



Naslednji veliki slam bo junija na Roland Garrosu, kjer naj bi nastopila tako Federer kot Williamsova. Federer je sicer danes izgubil svoj prvi dvoboj, potem ko se je po dveh mesecih vrnil na igrišča.V Ženevi ga je v 2. krogu turnirja ATP z nagradnim skladom 481.000 evrov ugnal španski specialist za peščena igrišča Pablo Andujar s 6:4, 4:6 in 6:4.

