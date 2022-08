Žal mi je, a tenis se bo igral še naprej

Odsotnost Novaka Đokovića na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam OP ZDA odpira pot Rafaelu Nadalu do 23. zmage na največjih teniških turnirjev. Španec je ob branilcu naslova Rusu Danilu Medvedjevu eden od glavnih favoritov za zmago. Pred ponedeljkovim začetkom je Majorčan, ki je lansko leto izpustil turnir v New Yorku, komentiral tudi Đokovićevo odsotnost.

»Dlje časa vemo, da Novak ne bo igral, dokler se ne bodo spremenila pravila, kaj ne? Obžalujem to. Škoda je, če najboljši igralci ne morejo na turnir zaradi poškodbe ali zaradi drugih razlogov. Težko je za gledalce in za turnir, težko je tudi za igralce, ki želimo imeti najboljše možno tekmovanje,« je razmišljal 36-letni Nadal in zelo življenjsko predstavil svoj pogled na športno realnost.

»Šport je večji od kateregakoli igralca. Veliko tekmovanj sem že izpustil v svoji karieri zaradi poškodb. Lani me ni bilo v New Yorku. Tekmovanje gre naprej, tenis se bo igral tudi, ko me ne bo več, ko ne bo Novaka, Rogerja Federerja. Vsako leto bo nekdo šampion. Da, Novak je eden od najpomembnejših igralcev v zadnjih 20 letih, zgodovina našega športa. Žal mi je, ker mu ni bilo dovoljeno, da pride v ZDA,« je na zadnji novinarski pred svojo prvo partijo v ZDA – v 1. kolu ga bo izzval avstralski kvalifikant Rinky Hijikata – zaprl temo, ki vznemirja teniške navdušence.