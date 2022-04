Želijo biti kraljice v pokalu, imenovanem po kraljici

Slovensko žensko teniško reprezentanco naslednji teden čaka nastop v pokalu Billie Jean King. V Antalyi v Turčiji se bodo Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in druge izbranke kapetana Andreja Kraševca potegovale za vstop v svetovno skupino. Cilj je uresničljiv, a pot do tam bo vse prej kot lahka. Od enajstih reprezentanc, ki bodo tekmovale v prvi evro-afriški skupini, se bodo tri uvrstile stopničko višje. Slovenija je bila izžrebana v skupino s šestimi ekipami, kar pomeni, da jo naprej čaka pet dvobojev v skupini, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta pa še en v soboto. Zmagovalke skupin bodo napredovale v svetovno skupino, prav tako pa zmagovalka sobotnega obračuna drugouvrščenih ekip.

Slovenija bo igrala v skupini s Švedsko, Hrvaško, Avstrijo, Bolgarijo in Gruzijo. Glede na uvrstitve igralk na lestvici WTA so prve favoritinje skupine Hrvatice z Ano Konjuh, Petro Martić in Donno Vekić, Slovenija z najvišjeuvrščeno igralko v Antalyi, Tamaro Zidanšek, ki zaseda 23. mesto, ter Kajo Juvan (78.) pa sodi v ožji krog kandidatov za preboj v višji rang tekmovanja. Poleg Zidanškove in Juvanove bodo barve Slovenije zastopale še Živa Falkner, Pia Lovrič in Lara Smejkal. »Čaka nas izjemno naporno tekmovanje, saj bomo praktično vsak dan na igrišču, zato bo izbira taktike zelo pomembna. Žal še nimamo natančnega razporeda dvobojev, zgolj vemo, s katerimi reprezentancami bomo igrali, ne pa vrstnega reda. Ta bo narekoval taktiko, saj je ključno, da naši najboljši igralki prideta spočiti na odločilne dvoboje,« pravi Kraševec.

Kaja Juvan se je za reprezentačno tekmovanje brusila v Bratislavi. FOTO: Jože Suhadolnik

Vrnitev v stanje pred boleznijo

Prva dama slovenskega tenisa Zidanškova se na nastope v Turčiji pripravlja v Kopru. Pred dvema meseca je zbolela za covidom-19 in kot sama pravi, šele zdaj počasi prihaja nazaj v stanje pred boleznijo. »Zadnje tri tedne treniram kolikor toliko normalno, pred tem pa sem bila vseskozi utrujena, brez sape in volje. Temu primerni so bili tudi rezultati na ameriški turneji,« je uvodoma povedala 24-letna Zidanškova. »Se pa zelo veselim tekmovanja Billie Jean King, saj v sicer individualnem športu nimamo veliko priložnosti za takšno dokazovanje. V preteklosti je bilo vzdušje v ekipi vedno odlično in prepričana sem, da bo tako tudi letos. Verjamem, da smo sposobne narediti dober rezultat,« je dodala Zidanškova.

Juvanova se na tekmovanje v Turčiji pripravlja v Bratislavi. Glede na to, da bo ritem igranja zelo naporen - vsak dan sta na sporedu dva dvoboja posameznic ter en dvojic -, se je zadnji teden posvetila telesnim pripravam. »Zelo se veselim tega tekmovanja. Zame je velika čast zastopati Slovenijo. Vzdušje v ekipi je vedno zelo prijetno, prijateljsko in prav to dejstvo, mislim, da nam lahko pomaga uresničiti cilj, ki je napredovanje v svetovno skupino,« je s Slovaške sporočila Juvanova. V drugi skupini so zbrane reprezentance Srbije, Madžarske, Turčije, Estonije in Danske. Prvi dvoboji so na sporedu v ponedeljek, 11. aprila.