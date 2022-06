Šwiatkova odpihnila Kasatkino, za naslov v Parizu s Coco Gauff

Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Šwiatek, se je uvrstila v finale odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V polfinalu je premagala Rusinjo Darijo Kasatkino s 6:2 in 6:1, v sobotnem finalu pa se bo srečala z Američanko Coco Gauff, ki je v dveh nizih s 6:3 in 6:1 ugnala Italijanko Martino Trevisan.

Enaindvajsetletna Poljakinja je tudi v polfinalu prikazala izjemno formo in je le še korak oddaljena od drugega naslova na turnirjih za grand slam. Prvega je osvojila pred dvema letom prav v Parizu. Kasatkino je premagala v uri in šestih minutah. Proti štiri leta starejši tekmeci je Šwiatkova zabeležila že 34. zaporedno zmago; nazadnje je izgubila sredi februarja v Dubaju.

Darija Kasatkina ni imela možnosti. FOTO: Yves Herman/Reuters

Če bo zmagala v finalu, bo Poljakinja prva igralka po Moniki Seleš (1991) z dvema naslovoma v Roland Garrosu pri enaindvajsetih letih. Šwiatkova letos na pesku še ni izgubila (15:0), v sedeminštiridesetih dvobojih v karieri na pesku pa je izgubila le šestkrat.

Zaljubljena v Pariz

Coco Gauff bo prvič v karieri zaigrala v finalu turnirja za grand slam. Pariz je njen najljubši kraj, saj je tu pred štirimi leti postala zmagovalka mladinskega OP Francije, lani pa je tu dosegla tudi do zdaj največji uspeh na najmočnejših turnirjih – četrtfinale. Američanka zaseda 23. mesto na lestvici WTA, v karieri je osvojila dva turnirja WTA (Linz 2019, Parma 2021), njena najljubša podlaga pa je prav pesek. Lani je imela na primer na pesku razmerje zmag in porazov 16-4. Gauffova letos v Parizu še ni izgubila niza in je hkrati druga najmlajša finalistka Roland-Garrosa v tem stoletju po Kim Clijsters (2001).

V četrtek so sicer podelili prvi naslov na letošnjem turnirju. Med mešanimi pari sta Japonka Ena Šibahara in Niozozemec Wesley Koolhof premagala norveško-belgijski par Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen s 7:6 (5), 6:2.