Zidanškova opoldne v zgodovinskem četrtfinalu

Za mesto v polfinalu se bo Tamara Zidanšek pomerila s Španko Paulo Badoso, sicer 35. igralko sveta. Dvoboj se bo na igrišču Philippe-Chatrier začel ob 12. uri.



Zidanškova je po Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik postala šele tretja Slovenka, ki se ji je uspelo prebiti v četrti krog enega od turnirjev za veliki slam. Dlje od osmine finala pa je pred njo prišla samo Jaušovčeva, ki je leta 1977 kot edina Slovenka do zdaj osvojila veliki slam in to prav na pariškem pesku. Poleg tega je Štajerka igrala vsaj v četrtfinalu tudi na vseh drugih turnirjih velike četverice.



Zidanškova, ki se je v osmino finala prebila kot najnižje postavljena igralka, na računalniški lestvici WTA je pred začetkom turnirja zasedala 85. mesto, je odlično igro pokazala že v prvem krogu, ko je izločila šesto nosilko Kanadčanko Bianco Andreescu. To je bila njena prva zmaga nad eno od igralk iz najboljše deseterice.



V drugem krogu je bila 23-letna Slovenka uspešnejša od Američanke Madison Brengle, v tretjem od Čehinje Katerine Siniakove, v osmini finala pa je bila boljša še od Romunke Sorane Cirstea.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: