Zidanškova med osmerico najboljših

Sara Errani bo veliko težji zalogaj za Slovenko. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Konjičankase je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA 250 v Bogoti (235.238 dolarjev). V drugem krogu je bila boljša od Italijankes 6:2, 6:3, njena naslednja tekmica pa bo precej bolj znana Italijanka, nekdanja finalistka Roland Garrosa in leta 2013 peta igralka sveta,Čeprav sta obe Italijanki stari 33 let, sta njuni karieri povsem drugačni. Medtem ko je bila Erranijeva celo prva igralka sveta med dvojicami, je Gatto-Monticonejeva ta teden šele tretjič v karieri nastopila v glavnem delu turnirju WTA. Večino kariere je namreč preživela na turneji ITF in šele 2019 s prebojem med prvih 200 igralk na svetu dobila priložnost za višjo raven tekmovanj.Na turnirjih WTA ima Gatto-Monticonejeva (177.) le tri zmage, poleg uvodne letos v Bogoti še po eno iz 2014 ter 2019. Proti igralkam iz top 100 je odigrala sedemnajst dvobojev in dobila le enega. Proti 23-letni Zidanškovi, peti nosilki turnirja z nagradnim skladom 235.238 dolarjev, je bila brez možnosti za uspeh. Prvi niz je trajal 28 minut, drugi pa štirinajst minut več.