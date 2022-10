Zidanškova sprejela težko odločitev

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v polfinalnem obračunu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King, ko bo 11. in 12. novembra igrala proti Kitajski v Velenju, nastopila brez Tamare Zidanšek.

Kot so sporočili iz Teniške zveze Slovenije, je Zidanškova po težavnem obdobju in padcu na lestvici WTA (februarja je bila na 22. mestu, trenutno je 89.) ob koncu sezone dala prednost nastopom na turnirjih v Južni Ameriki. Novembra bo nastopila na turnirjih v Čilu, Argentini, za konec turneje pa bo zaigrala še v Urugvaju. V Južno Ameriko bo odpotovala 3. novembra.

»Žal mi je, da sem morala sprejeti takšno odločitev. Dolgo sem razmišljala o tem. Za mano je res težko obdobje, ki ga je zaznamovala tudi bolezen. Sem na robu stoterice, če ne bom igrala, pa lahko januarja, ko bo na sporedu OP Avstralije, padem izven stoterice, kar pa je slabo izhodišče za nadaljevanje moje kariere. Upam, da bodo soigralke in kapetan, Tenis Slovenija in vsi navijači razumeli in sprejeli mojo odločitev. Vedno sem rada nastopala za slovensko reprezentanco, za katero sem debitirala leta 2017,« je povedala Zidanškova.

Namesto nje je selektor Andrej Kraševec poklical Nino Potočnik, 281. igralko na lestvici WTA. Slovenijo bodo v dvoboju s Kitajkami zastopale še Kaja Juvan (88.), Pia Lovrič (519.), Živa Falkner (560.) in Andreja Klepač (30. med dvojicami).