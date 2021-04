Zidanškovi se je izmuznila nova priložnost

Najstnica se je vrnila

Pet Slovenk je doslej poseglo po lovorikah med posameznicami na turnirjih WTA - Mima Jaušovec (Los Angeles 1982, Hamburg 1978, Roland Garros 1977, Rim 1976, Toronto 1976), Katarina Srebotnik (Auckland 2005, Stockholm 2005, Acapulco 2002, Oeiras 1999), Polona Hercog (Lugano 2019, Bastad 2012, Bastad 2011), Tina Pisnik (Bol 2000) in Maja Matevžič (Bratislava 2002).

Maratonski tretji niz

je v drugem finalu turnirjev serije WTA doživela še en poraz. V Bogoti je izgubila s 7:5, 3:6, 4:6 proti domači igralkiNova lepa priložnost za krstno zmago se ji je izmuznila iz rok.Zidanškova je nastopila v svojem drugem finalu najvišje ravni. Leta 2019 je v Nürnbergu v treh nizih klonila proti. Tudi tokrat 23-letna peta nosilka priložnost ni izkoristila. Sprva ji je dobro kazalo. V 11. igri prvega niza je naredila break ter ušla z 1:0.Takoj na začetku drugega niza je 93. igralka sveta ponovila vajo na tekmičin servis, toda Kolumbijka se ni vdala in je izenačila na 2:2, nakar se je jeziček na tehtnici nagnil na napačno stran in drugi niz je prinesel izenačenje.Tretji niz ni bil za gledalce s krhkimi živci, ki jih je bilo ob peščenem igrišču v Bogoti kar nekaj in so glasno spodbujali domačo matadorko. Ta je povedla z 2:0, ampak Slovenka se je vrnila na 2:2. Peta igra je bila zelo dolga in polna preobratov, dobila pa ga je z odvzemom servisa 19-letnica, 180. igralka na lestvici WTA.Maratonska igra ji je vlila dodatno samozavest in je povedla s 4:2. A drame še ni bilo konec, vse je bilo odprto do zadnje igre, v kateri je Zidanškova vodila s 40:0 na servis tekmice in je imela tri žogice za break in izenačenje na 5:5. A najstnica je pokazala veliko mero zrelosti in po nekaj izenačenjih dosegla največjo zmago v karieri.Tamara Zidanšek iz Kolumbije odhaja s 16.398 dolarji in 180 točkami, ki jo bodo na novi razpredelnici WTA pripeljale do 80. mesta na svetu.