Živa dočakala najlepši teden v letu

Seveda te dni osrednjo pozornost ljubiteljev tenisa tudi pri nas privablja odprto prvenstvo Francije, drugi turnir sezone za grand slam, kjer je zbrana svetovna teniška elita. Toda obenem je živahno tudi na globalno manj prepoznavnih dogodkih, med katere sodi tudi peti letošnji turnir serije WTT na Slovenskem. Tokrat so se teniške igralke zbrale na Otočcu.

V glavnem žrebu je bilo šest Slovenk, še posebej pa je pod drobnogledom občinstva na Dolenjskem prav domačinka Živa Falkner. Večino treninga opravi v Zagrebu, seveda pa posebej uživa, ko se vrne v domače okolje. »Zame je to najlepši teden v letu – igrati pred domačimi navijači je nekaj posebnega. Tekem se zelo veselim,« je dejala v pričakovanju današnjega nastopa. Sicer je Živa članica slovenske reprezentance v pokalu Billie Jean King, med udeleženkami turnirja na Otočcu pa so še tri dekleta, ki so nazadnje v Vilniusu branila slovenske barve: Pia Lovrič, Ela Nala Milić in Alja Senica. Omenjena četverica je za Otočec 2025, čigar nagradni sklad znaša 35.300 evrov, prejela posebna povabila, v kvalifikacijah pa sta si z dvema zmagama med Slovenkami nastop na glavnem turnirju priborili še Manca Pislak in Kristina Novak. Za uvod sta v 1. kolu izgubili Pia Lovrič in Alja Senica.

Ela Nala Milić je ena od štirih slovenskih reprezentantk v glavnem turnirju Otočca 2025. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Direktor turnirja, ki ga na Otočcu prirejajo šesto leto zapored, Andrej Petkovič, je poudaril: »To je priznanje, da slovenskim igralkam omogočamo vstop v svet profesionalnega tenisa, obenem pa tudi priznanje klubu za dobro delo . Zadovoljni smo tudi z uspehi naše Žive Falkner, ki je prav tu prvič zmagala v profesionalni karieri. Igralke so tukaj res zadovoljne – komentarji so izredno pozitivni. Pravijo, da takšnih igrišč tako zeleno okolju ni nikjer drugje ...«