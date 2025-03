Zmagovalec Menšik želel odstopiti od tekmovanja, a je bil sodnik na malici

Češki tenisač Jakub Menšik, ki je Novaku Đokoviću davi v finalu preprečil slavje v Miamiju, je imel pred začetkom turnirja težave s kolenom, zaradi katerih je želel odstopiti od tekmovanja.

Še preden je Menšiku v prvem krogu Miami Open nasproti stal Roberto Bautista Agut, je želel Čeh zaradi bolečin v kolenu nastop odpovedati, a je bil sodnik takrat na malici in Menšik se je odpravil k fizioterapevtu.

»Na koncu smo ugotovili, da je šlo za vnetje. Nisem mogel hoditi, nisem mogel teči, jemal sem protibolečinske tablete in nič ni pomagalo,« je za Reuters dejal 19-letnik, ki je senzacionalno premagal Đokovića.

»Nisem mogel teči na tekalni stezi, nisem se mogel normalno premikati. Ker je bil sodnik na malici, sem šel k fizioterapevtu in mu rekel, naj podpiše izjavo, da odpovem nastop.«

Po besedah Menšika mu je fizioterapevt nato pomagal, kolikor se je dalo, in mu dejal, da težava ni resna ter da lahko igra. »Kljub bolečinam sem pred tekmo ponovno vzel protibolečinske tablete in po čudežu sem zmagal v prvem krogu. Bolečina se je nato iz dneva v dan manjšala in kmalu sem lahko spet normalno hodil,« še je dodal Menšik.

Čeh je naposled prišel celo do finala, kjer je po dveh urah ugnal 18 let starejšega Novaka Đokovića, ki je lovil rekord Miamija, kjer je na prvem mestu s sedmimi zmagami legenda svetovnega tenisa, Američan Andre Agassi.