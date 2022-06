Zoran Kranjc novi glavni trener Kaje Juvan

Sredi teniške sezone, nekaj dni pred najodmevnejšim turnirjem v Wimbledonu, je slovenske navijače presenetila novica o spremembi v trenerskem štabu naše obetavne igralke Kaje Juvan. Včeraj smo poročali o tem, da je poslej ne bo več vodil Philippe Dehaes. Z Belgijcem je sodelovala od lanske pomladi, kot je znano, med njima ni bilo niti omembe vrednih sporov niti zapletov zaradi pogodbe, letos se je razveselila prvega finala v seriji WTA, in sicer v Strasborugu.

A v želji po še opaznejšem napredovanju v drugem delu te sezone, v katerem sta med drugim še dva turnirja za grand slam v Londonu in New Yorku, jeseni pa tudi novi reprezentančni izziv proti Kitajski v pokalu Billie Jean King, je zdaj združila moči z Zoranom Kranjcem. Ptujčan, star 58 let, znan tudi kot dolgoletni trener Tamare Zidanšek, je sodeloval v štabu Kaje Juvan, zdaj pa je postal njen prvi trener. Drugih sprememb ni, za telesno pripravljenost 21-letne Ljubljančanke bosta še naprej skrbela Miran Kotnik in slovaški kondicijski trener Maroš Molnar.