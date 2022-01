Bedak ali junak lova na covidne čarovnice

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da ljudje kar tekmujejo v tem, da bi dali čim bolj izviren komentar na sago o t. i. »ujetništvu« številke 1 v tenisu Novaka Đokovića v začasnem azilnem domu v predmestju Melbourna. Družabna omrežja so preplavile bolj ali manj hudomušne domislice, odzivajo se športniki in tudi politiki. Medtem Srb v osami čaka na ponedeljkovo odločitev sodišča v Melbournu, ali bo lahko ostal v Avstraliji in igral na prvem turnirju za grand slam ali se bo z dolgim nosom vrnil v Beograd. Kaj so o primeru povedali odvetniki, kaj njegova starša?