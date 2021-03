Zverevu po zasuku lepa lovorika

Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 v Acapulcu z nagradnim skladom 1,2 milijona dolarjev. V finalu je drugi nosilec odpravil prvopostavljenega Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6:4 in 7:6 (3).



Zverev, sicer sedmi igralec sveta, je pred tem izgubil zadnjih pet dvobojev s številko 5 svetovnega tenisa. Slabo mu je kazalo tudi v prvem nizu, v katerem je že zaostajal z 1:4, toda pozneje je uprizoril zasuk.



V tesnem drugem nizu je Zverev pri 5:4 serviral za zmago, a je Tsitsipas izvlekel »tie-break«, v katerem pa je bil boljši Nemec. Ta je prišel do svojega 14. turnirskega naslova in prvega v tem letu.



Prihodnji teden bo eden glavnih kandidatov za zmago na mastersu v Miamiju, udeležbo so namreč odpovedali izkušeni glavni zvezdniki Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal in Švicar Roger Federer ter tudi Avstrijec Dominic Thiem.

