Analiza? Luka Dončić je najboljši košarkar na svetu

Da uporabniki družbenih omrežji tekmujejo, kdo bopripisal bolj atraktiven pridevnik, ni nič novega. Luka Magic ruši mejnik za mejnikom, z 22 leti je pri Dallasu nesporni prvi zvezdnik moštva, pred štirimi leti je s Slovenijo postal evropski prvak ... Naštevali bi lahko v nedogled, trend pa se nadaljuje tudi v Tokiu. Po zgodovinski predstavi košarkarskega virtuoza na krstni tekmi Slovenije na olimpijskih igrah, kjer je dosegel dvojni dvojček – 48 točk in 11 skokov – ter slovenski izbrani vrsti pomagal do visoke zmage nad Argentino, so družbena omrežja spet eksplodirala od navdušenja nad Dončićem.Družbena omrežja so začela 'goreti' že ob polčasu, ko je bil Dončić pri 31 točkah. Glavno vprašanje uporabnikov je bilo, ali kdo ve, koliko točk znaša rekord olimpijskih iger. Odgovor je prišel takoj – 55 točk brazilskega ostrostrelcaz iger leta 1988 v Seulu. Fiba je po koncu tekme podatek dopolnila, da je 48 točk Luke Dončića drugi najboljši osebni dosežek na olimpijskih igrah.Po tekmi je selektor Argentinenovinarsko konferenco začel z besedama »Luka Dončić« in nadaljeval: »Težko je analizirati tekmo, na kateri je tako dominiral en igralec – Luka Dončić. Poskušali smo ga ustaviti, odrezati od žoge in tudi od ekipe, saj smo vedeli, da bo dosegel svoje točke. A na vsako našo obrambo je znal odgovoriti. V nekaj minutah je dosegel 15 točk, spremenili smo obrambo, menjali igralce, a ni nam uspelo. Prisilil nas je, da nismo igrali svoje igre. V analizi zato lahko rečem le: Luka Dončić je najboljši košarkar na svetu.«Po tekmi so na twitterju začeli deževati superlativi, pridevniki in oznake, kot so Luka Magic, GOAT (Najboljši vseh časov), kralj, Dončić show, njegov priimek je Dončić ... Prevladovali so izrazi, kot so zgodovinsko, neverjetno, noro, brutalno, živalsko, še nikoli videno, primerjali so ga z...Eden od uporabnikov twitterja je ugotovil, da je Luka Dončić sam dosegel več točk kot celotna prva peterka zvezdnikov lige NBA za ZDA: Lillard 11, LaVine 8, Durant 10, Green 2, Adebayo 12 = 43. Podobnih statističnih analiz je bilo še več.Naslednji je dodal, da je bila Argentina razbita na 118 delov. »Naslednja na sporedu je japonska keramika ...,« je zapisal. Številni so ugotavljali, da slovenska reprezentanca še ni izgubila z Dončićem na parketu: njegova statistika v reprezentančnem dresu je 14 zmag in nič porazov.Čestitkam reprezentanci in Dončiću so se pridružili tudi politiki, znane osebnosti, športniki, preostali redni uporabniki družbenih omrežij ter Fiba in Mednarodni olimpijski komite.