Avstralcu zgodovinska zlata kolajna v rolkanju na ovalnem poligonu

Rolkanje je prvič na sporedu poletnih olimpijskih iger. Osemnajstletni Avstralec Keegan Palmer je bil v centru Ariake najbolj prepričljiv, od 100 možnih točk je po treh finalnih vožnjah dobil najboljšo oceno 95,83. Brazilec Pedro Barros je osvojil srebro z oceno 86,14 točke, Cory Juneau iz Združenih držav Amerike pa je bil bronast z oceno 84,13 točke.



V vsakem krogu so izvedli tri vožnje, šteje pa tista najbolje ocenjena. Palmer je v finalu najboljše osmerice bil najbolj prepričljiv že po prvi vožnji finala z oceno 94,04 točke. V tretji in zadnji vožnji pa je bil še boljši. Ocena 95,83 točke, ki jo podeljuje pet sodnikov glede na težavnost trikov, višino skokov, hitrost, izvedbo in raznolikost, je bila nedosegljiva za ostale finaliste.



Barrosu je namreč v zadnjem poskusu zmanjkalo na enem od trikov, saj je padel. Na koncu je obveljala njegova ocena iz prve vožnje, ki je zadostovala za srebro. Tudi Američan Juneau ni uspel popraviti svojega dosežka iz druge vožnje, ki mu je prinesel tretje mesto.



S tem se je končala premiera rolkarskega športa na olimpijskih igrah v Tokiu. V disciplini uličnega rolkanja na različnih ovirah je zlato osvojil Japonec Juto Horigome, srebrno Brazilec Kelvin Hoefler, bron pa Jagger Eaton iz ZDA.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: