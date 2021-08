Zaradi avstralske grenčiče ne bi smeli pozabiti na vse užitke

V nadaljevanju preberite:

Zveni neobičajno, a drži kot pribito: slovenski košarkarji so bili v Tokiu za milimeter oddaljeni od velikega finala OI in svetlobna leta daleč od bronaste kolajne. Dva zaporedna poraza po nizu imenitnih predstav in vrnitev domov praznih rok vedno dajo pravljici tragičen konec, ob katerem lahko domišljija in čustva spodbudita najboljše in najslabše v nas. Kljub želji, da bi vse skupaj poslali k vragu, pa ostaja dejstvo, da so Luka Dončić & Co.dosegli najboljšo slovensko uvrstitev v moštvenih igrah na vseh olimpijskih igrah doslej. Kaj jih je ustavilo v ključnih nastopih?