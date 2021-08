Brez zdravega duha niti zdravo telo ne pomaga

V nadaljevanju preberite:

Duševne stiske so v svetu profesionalnega športa stalnica, o kateri pa je malo govora. Morda se kaj spremeni po letošnjih olimpijskih igrah, ki so jih zaznamovale težave zvezdnice ameriške gimnastike Simone Biles. Legendarni ameriški plavalec Michael Phelps je bil med prvimi zvezdniki, ki so odprli bolečo Pandorino skrinjico in odkrito spregovorili o težavah, nekateri, kot denimo pokojni nemški nogometni vratar Robert Enke, pa so to, žal, storili prepozno.