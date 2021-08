Klemen vse storil prav, lahko pa bi odločil Luka

Zmago Sagadin

Zoran Dragić je takole padel prek Nanda de Coloja. FOTO: Aris Messinis/AFP

Gregor Hrovat je tolažil Klemna Prepeliča. FOTO: Aris Messinis/AFP

Nicolas Batum je Slovencem vzel finale. FOTO: Charlie Neibergall/Reuters

Slovenci bodo odigrali zadnjo tekmo na košarkarskem turnirju v Tokiu, ampak ne tiste, ki so si jo želeli. Proti Avstralcem se bodo v soboto ob 13. uri udarili za tolažilno nagrado. Časa za obžalovanje zapravljene priložnosti proti Franciji ( 89:90 ) ni. Pravijo, da je lepše zmagati na tekmi za tretje mesto kot izgubiti finale. S takšno miselnostjo se morajo fantje podati v Areno Saitama, so v Delovi anketi povedali trije slovenski strokovnjaki. Strinjajo se, da je Slovenija naletela na čvrsto in disciplinirano Francijo, ob tem ni imela svojega najboljšega dne, predvsem pa ne športne sreče ...»Škoda, Francozi so imeli nekaj več sreče. V ničemer niso bili boljši od naših fantov. Videlo se je, da so bili Slovenci malce utrujeni, kar se je najbolj poznalo pri metih za tri točke. Slabši smo bili tudi v skoku, če bi tukaj dominirali, bi zmagali. Vse čestitke fantom. Zdaj se ne smejo obremenjevati s tem, ampak zaigrati, kot znajo in kot so igrali doslej. Če bo tako, bodo gotovo premagali Avstralijo, saj je kakovost na njihovi strani. Zdaj bo imela zelo pomembno nalogo naša stroka, da fante pohvali, jih ohrabri in odpočije.Nikomur ni treba ničesar zameriti. Bili so v poziciji za zmago. Prepelič je odlično odigral, toda od nikjer se je našla dolga roka Batuma in nam vzela finale. Treba je strniti vse sile, kolajno so si želeli in kolajno lahko dobijo, kar bi bila velika stvar. Dončić je bil pokrit in ni bil pri metu, je pa odlično podajal in zbral 18 asistenc. Videlo se je, da je iztrošen, v petih dneh je odigral tri tekme po skoraj 40 minut. Mislim, da je bolje, da je poiskal odkritega igralca. Samo Batumove roke ne bi smelo biti tam.«»Nisem razočaran, bolj žalosten. Tokrat je bila slovenska igra malce slabša. Fantje so bili nemirni. Proste mete bi pač morali boljše izvajati. Francozi so zadevali, pa vseeno smo bili le za točko prekratki. Slovencem je zmanjkal kanček sreče, kot so jo imeli proti Špancem. Ni kaj za pametovati, to je šport in šport je krut. Slovencem lahko očitam, da so storili veliko napak, niso bili najbolj razpoloženi. To je bila njihova najslabša tekma na olimpijskih igrah. Morda bi lahko zadnji napad tudi drugače odigrali, res pa je, da ni bilo veliko časa.Dončić si ni upal prevzeti odgovornosti, ker ni imel svojega dne. Vseeno mislim, da bi moral on prodreti v raketo, ker bi bila večja verjetnost, da bi izsilil osebno napako. Prepelič se namreč vrže naprej. Ne vem, ali je žoga že odbila od table, sodniki bi gotovo morali še enkrat pogledati. Pa tudi kdaj prej bi morali reagirati. Tako je to, Francija je Francija, Slovenija pa Slovenija. Zdaj se bo treba zbrati za še en dvoboj. Proti Avstraliji bo težko. Upam, da jim uspe in da osvojijo kolajno, ki si jo glede na prikazano več kot zaslužijo.«»Slovencem gredo čestitke, ne samo za zadnjo tekmo, ampak za vse, kar so prikazali letos od kvalifikacij v Litvi naprej. Odločali so detajli. Ogledal sem si statistiko, eden od vzrokov za poraz lahko najdemo tudi v prostih metih, 11:20 je res slabo. Živci naredijo svoje. Slišal sem izjave fantov, da so odigrali najslabšo tekmo. S tem se ne bi strinjal. Bili so zelo dobri. Treba se je zavedati, da so bili na drugi strani najboljši tekmeci doslej. Francoski igralci krojijo NBA in evroligo. Prepelič si je zaslužil zadnji met. On je tisti, ki nas je vrnil v igro s trojko in izsiljeno osebno napako v napadu Fournierja. Je pa bil preblizu Batum, verjetno najboljši obrambni igralec v Evropi že vrsto let. Spomnim se, kako je leta 2013 na eurobasketu v Stožicah sam prevzel Gorana Dragića. Težko mu je dati koš.Kaj zdaj? Pomembno je, da se fantje odpočijejo, predvsem psihično. Ni prostora za razočaranje. Če bi jim kdo pred dvema mesecema ponudil tekmo za bron, bi jo zagrabili z vsemi štirimi okončinami. Proti Avstralcem bodo morali odigrati najboljšo tekmo. Podobni so Francozom, igrajo na moč in imajo dobre strelce. Tudi njim bi tretje mesto ogromno pomenilo. So pa premagljivi, kar se je pokazalo proti Američanom, ko so v tretji četrtini močno popustili. Tudi naši jih morajo spraviti v škripce.«