Dončić bo glavna tarča Francozov, zato bo več prostora za druge

Rudy Gobert je eden najboljših centrov v NBA. FOTO: Thomas Coe/AFP

Francija z mnogimi aduti

Aleksander Sekulić upravičuje zaupanje vodstva KZS in dokazuje vrednost slovenske stroke. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Tobey kralj skakalcev

Aleksander Sekulić se posvetuje tudi z Luko Dončićem. FOTO: Aris Messins/AFP

Slovenske košarkarje na olimpijskih igrah v Tokiu v četrtek ob 13. uri čaka polfinale s Francijo. Selektorocenjuje, da gre za najzahtevnejšega tekmeca doslej in pričakuje izredno težko tekmo. Francoski selektorbo zanesljivo skušal poiskati način, s katerim se bo želel v finale uvrstiti s svojo ekipo.Doslej še nobena od reprezentanc na turnirju, tudi prvi favoriti Američani, niso našli načina, kako ugnati neugodne Francoze. »V pripravah so izgubili z Japonci in dvakrat s Španci, a pripravljalnih tekem s temi na olimpijskem turnirju ni moč primerjati. Mi se moramo osredotočiti na svojo obrambo in vse to udejanjiti na igrišču,« pred tekmo opozarja Sekulić.Ta dodaja, da imajo galski petelini izjemno izkušenega selektorja, ki ve, kako osvajati kolajne. »Francija je že dve desetletji v vrhu evropske in svetovne košarke. Na tej tekmi lahko pričakujemo marsikaj. To je polfinale, vsak si želi odličja in pripravljeni moramo biti na vse.«Slovenija pa nadaljuje svojo pot in v nizu zahtevnih obračunov je na vrsti nova najzahtevnejša tekma, ki v primeru zmage pomeni tudi odličje. »Zdaj smo v položaju, ko lahko razmišljamo tudi o kolajni. Prav zato si želimo to tekmo odigrati na najvišji možni ravni.«Sekulićevim varovancem so morali doslej čestitati svetovni prvaki Španci, podprvaki Argentinci, domačini Japonci in v četrtfinalu tudi čvrsti in močni Nemci. »Francija pa je ekipa, ki je doslej tukaj pokazala največ,« še pravi selektor in o slovenski taktiki dodaja: »Pomembna bo moštvena obramba. Vseh pet košarkarjev na igrišču mora poznati svoje naloge in vedeti, od kje pretijo največje nevarnosti.«Med aduti francoske igre našteva izjemne zunanje igralceter centra, ki je tudi eden najboljših centrov v ligi NBA. Pod košem bo zato dodatno težko. »Moramo igrati kot doslej. Pod obročem nismo dominantni zaradi enega igralca, ampak zaradi moštvene igre, s katero v obrambi nadziramo skok in mislim, da ga bomo tudi tokrat.«Steber slovenske igre pod obročema je naturalizirani Američan, na tem turnirju center z največ skoki, za katerega Sekulić trdi, da se izjemno giblje na parketu in z vsemi svojimi izkušnjami tudi izredno razume košarkarsko igro. »Zna se soočati z najmočnejšimi centri in to kaže tudi v Tokiu.«Uganka je, kakšno obrambo bo proti Sloveniji zaigrala Francija. Na štirih tekmah so se tekmeci s štirimi različnimi načrti pripravili na. »On je glavna tarča, kar pa odpira prostor drugim igralcem. Za nas je izjemna čast, da smo tekmece prisilili v to, da so morali vselej poskušati z drugačno vrsto igre v obrambi,« je tega podatka vesel 43-letni Ljubljančan.Za slovenski pristop pa dodaja: »Mi moramo ostati trdno na tleh in z enako miselnostjo, kot smo jo imeli vse od prve tekme kvalifikacij OI v Kaunasu.«