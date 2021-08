Dončić po preboju v polfinale: Uživajmo, morda se to zgodi enkrat v življenju

Slovenski košarkarji bodo polfinalno tekmo olimpijskih iger proti zmagovalcu tekme Italija – Francija odigrali v četrtek ob 13. uri po slovenskem času oziroma ob 20. uri po lokalnem času. Prvi polfinale med zmagovalcema parov ZDA – Španija in Avstralija – Argentina bo v četrtek ob 6.15. Sobotni spored odpira veliki finale ob 4.30 po slovenskem času, tekma za tretje mesto pa bo ob 13. uri.

Tekmo dobili z obrambo

Z veseljem za to ekipo na igrišču pusti tudi glavo

Nemčija v četrtfinalu razen občasnih prebliskov ni bila dorasel tekmec slovenski izbrani vrsti, ki je v zadnji četrtini pokazala vso svojo moč in na koncu slavila s 24 točkami razlike (94:70). Prvi strelec dvoboja je bil s kar 27 točkami, niti malo ni zaostajal niti, ki se je poleg 20 točk izkazal še z 11 podajami in osmimi skoki.»Super. Sploh nimam besed,« je za TV Slovenija po tekmi dejal Dončić. »Smo majhna država, a kot smo pokazali, igramo z vso močjo, pustimo vse na terenu ... Zdaj smo 'top' štiri na svetu, to je res nekaj neverjetnega. To ni vsak dan, mogoče se to zgodi enkrat v življenju in moramo res uživati v tem. Mislim, da smo v drugem polčasu odigrali v obrambi tako, kot znamo, vsi so se borili in mislim, da moramo tako igrati vsako tekmo.«Na vprašanje, če si bo v prihodnjih urah privoščil kakšno partijo namiznega tenisa, v katerem slovi kot nepremagljiv tekmec, pa je odvrnil: »Najprej bom še malo odspal, danes je bila res malce zgodnja ... Če bom lahko, pa bom premagal vse.«Še pred zasluženim počitkom, ura v Sloveniji še ni odbila 6.00, v Tokiu pa 13.00, si je vzel čas za spodnji zapis:»Top 4 na svetu, država z dvema milijonoma ljudi! Kakšen občutek! #mislovenci«Dragić je po fantastični partiji, ki je vsebovala celo kopico bliskovitih prodorov in borbenih potez v napadu ter obrambi, dejal, da je bil preboj v polfinale tiha želja ekipe. Pohvalil je predvsem delo ekipe v obrambi.»Vemo, za kaj smo se trudili in za kaj smo delali ta dva meseca. To je bila naša tiha želja, zdaj se je uresničila. Pokazali smo srce danes na terenu, vemo, da Nemčija ni slaba ekipa. Tudi takrat, ko smo vodili za 12 točk, vemo, da so zelo dobra 'šuterska' ekipa in spet so prišli zraven. Danes smo res vsi pokazali srce na igrišču in mislim, da smo z obrambo zmagali tekmo,« je povedal Dragić.»Tukaj je timski duh in kot sem rekel: smo kot ena družina. Vsak dan lahko nekdo odigra dobro, vemo, da imamo Luka Dončića, ki lahko odigra vse in zato je z njim igrati toliko lažje. Imamo tako veliko orožij, da pač poskusimo to uravnotežiti. Da me boli kolk? Ne, v redu je!« je dodal., ki se je tokrat ustavil pri devetih točkah, je tekmo sklenil z okrvavljenim čelom.»Zobje so celi, glava malo manj, dobil sem en udarec, a z veseljem, z veseljem na terenu pustim tudi glavo za to ekipo. Presrečni smo,« je dejal kapetan Cedevite Olimpije. »Zelo težko je povedati vse emocije, ki gredo skozi naše glave in telo, ampak smo zelo veseli. Mislim, da smo pričarali eno lepo jutro vsem Slovencem. Nič, imamo še dve tekmi, potrudili se bomo po najboljših močeh, da osvojimo to medaljo. Imamo vse, zakaj pa ne.«Vložek je bil velik, to je bilo opazno tudi pri številnih prerekanjih s sodniki, zaradi česar je slovenska klop skupaj z nekaterimi košarkarji na parketu prejela več tehničnih napak.»Zelo živčna tekma, velik vložek je. Morate vedeti, da v bistvu garaš vse poletje, ena tekma pa ti lahko vzame vse. Zato smo bili tudi živčni, veliko smo govorili tudi s sodniki, kar moramo izboljšati v naslednji tekmi v polfinalu. Ampak tudi tako smo si dvigovali neko motiviranost in neko agresivnost, tudi tako pa smo zasluženo prišli do razlike,« je še povedal Blažič.»Da smo med štirimi najboljšimi ekipami na OI? Dobro se sliši, zavedamo pa se še ne. Moramo ostati fokusirani še naprej, ker bi bilo zdaj najslabše, da bi bili četrti, kajne? Naslednja tekma je čez dva dni, danes bomo pogledali tekmo Francije in Italije, da bomo videli, s kom bomo igrali, malo pa se bomo tudi poveselili,« je še napovedal gorenjski as.