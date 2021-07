Evropski prvaki, španski virtuoz in brazilski zbiralec trofej

Iz Stožic v Tokio

Nemška reprezentanca do 21 let proslavlja po zmagi nad vrstniki iz Portugalske na finalnem obračunu eura 2021 v Ljubljani. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Ali kolajna ali vojska

Strelec Mikel Oyarzabal proslavlja s soigralci po golu v mreži Hrvaške na tekmi osmine finala eura 2020 v Københavnu. FOTO: Stuart Franklin/Reuters

Olimpijske igre v Riu so že zaradi prizorišča samega v ospredje potisnile nogomet, ki je v Braziliji religija. K temu je pripomogla tudi zvezdniška zasedba na čelu z, ki je v dramatičnem finalu izvedel odločilno enajstmetrovko za zmago Brazilije nad Nemčijo.Prek 60.000 gledalcev na štadionu Maracana je padlo v trans, pet let kasneje bo na ogromnih japonskih štadionih odmevala le tišina. Fifa je zaradi posledic pandemije omogočila vpoklic igralcev, ki so mlajši od 24 let, vsaka reprezentanca pa lahko izbere tudi tri starejše nogometaše. Med najizkušenejšimi bo Brazilec, najtrofejnejši nogometaš vseh časov. Nekdanji zvezdnik Seville, Barcelone, Juventusa in Paris Saint-Germaina kariero zaključuje v Sao Paulu, pri 38 letih pa bo poskusil v svoje nabito polne vitrine poleg kar 43 pokalov stlačiti še prvo olimpijsko odličje.»Odgovornosti branjenja olimpijske kolajne ni mogoče opisati. Za to živim in za to se borim,« je po vpoklicu čustveno sporočil Alves. Brazilce že v prvem kolu čaka spopad z Nemci, in to v Jokohami, kjer jim je neustavljiva navezaleta 2002 prinesla zadnji svetovni naslov ravno na račun elfa.Največji nemški as bo v Tokiu, 33-letni napadalec Uniona iz Berlina in nekdanji članski reprezentant. Po zmagi nemških mladincev letos v Ljubljani bo priložnost v Tokiu dobilo sedem evropskih prvakov na čelu z, ki je poveljeval nemški zvezni vrsti na poti do finala v Stožicah. V skupini D bo z Brazilci in Nemci igrala tudi močna Slonokoščena obala, za katero bosta nastopila vezist AC Milanain branilec Manchester UnitedaJaponska bo v skupini A igrala z Južno Afriko, Mehiko in Francijo., član madridskega Reala, je igralec s potezo več, ki pa 20-letniku praviloma še ne uspevajo v pravih trenutkih. V tem pogledu bi se lahko naučil marsikaj od Francoza, ki gole že zadnjih šest let pridno zabija za mehiški Tigres, in bo udarna sila »galskih petelinov«. Prvo tekmo na turnirju bodo Francozi igrali z Mehičani, ki na OI vedno pridejo z močno zasedbo. Tokrat ji bo poveljeval eden največjih zvezdnikov, vratar Guillermo Ochoa, s čigar obrambami se je članska izbrana vrsta prebila v izločilne boje zadnjih dveh svetovnih prvenstev.Južna Koreja se bo v skupini B pomerila z Novo Zelandijo, Romunijo in Hondurasom, ki je v Riu navdušil s četrtim mestom in bo poskušal letos narediti še korak dlje. Na papirju najmanj zvezdniška skupina v sebi kljub vsemu nosi zanimivo zgodbo, saj bi se lahko Korejci, najbolj izstopa 20-letni vezist Valencie, z osvojenim odličjem izognili služenju 18-mesečnega vojaškega roka.Egipt se bo v skupini C v boju z Argentino, Avstralijo in Španijo moral znajti brez, ki si je neuspešno prizadeval oditi v Tokio. Argentinci, ki so olimpijski prestol leta 2008 v Pekingu zasedli z, bodo tokrat upe polagali v, 20-letnega krilnega napadalca Veleza, ki so ga v karieri že primerjali s slovitim rojakom.… Bere se kot prva postava španske članske reprezentance in v veliki meri je to na euru 2020 tudi bila, vsi omenjeni nogometaši pa so na seznamu za nastop v Tokiu, kjer bodo Španci odločno krenili po drugo zlato odličje. Na euru si je pohvale svetovne javnosti in selektorja, ki ga je primerjal z legendarnim, prislužil predvsem vezist Barcelone Pedri, 18-letnik je še lani igral v drugi španski ligi, za njim pa je neverjetna sezona. Realova zvezdnikainsodita v kvoto starejših nogometašev in bosta želela tudi dokazati, da si zaslužita zaupanje novega klubskega trenerja