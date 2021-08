Francozi si nočejo privoščiti, da bi jim Luka Dončić nasul 50 točk

V nadaljevanju preberite:

Četrtfinale v Tokiu je bil predčasen cilj za slovita španska brata Pauja in Marca Gasola ter argentinsko legendo Luisa Scolo, ki so se poslovili od OI in svojih reprezentanc, za slovenske in francoske košarkarje le vmesna postaja. Obe moštvi sta pred medsebojnim spopadom za preboj v veliki finale nanizali po štiri zmage, najtežjega kapitalca pa so vendarle ujeli Les Bleus, saj so v uvodnem nastopu ugnali ZDA, ki so pred tem dosegle 25 zaporednih olimpijskih zmag. Zato ne moremo pričakovati, da se bodo ustrašili Luke Dončića & Co.