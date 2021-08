Indonezijki z zlato kolajno do stanovanja, ponujajo jima tudi pet krav

Igralki badmintona Apriyani Rahayu in Greysia Polii sta razveselili rojake v Indoneziji z zlato olimpijsko kolajno v ženskih dvojicah. Predsednik države Joko Widodo se jima je zahvalil za zgodnje darilo pred državnim praznikom, dnevom osamosvojitve, ki ga tradicionalno praznujejo 17. avgusta, vlada pa bo zmagovalkama nakazala kar 295.000 evrov.



V Džakarti ju čaka tudi stanovanje, ki jima ga bo podarilo neko nepremičninsko podjetje. Ponujajo jima tudi mobilne telefone in neomejeno naročnino na nekatere revije, kavarna v prestolnici pa celo brezplačno pitje kave do konca življenja. Oglasili so se tudi iz Konaweja, kjer bi jima lokalne oblasti podarile pet krav in zemljišče za izgradnjo badmintonskih igrišč.



V finalu sta Indonezijki premagali kitajski nasprotnici z 21:19 in 21:15. Prvi zlati odličji v badmintonu je ta otoška država proslavila leta 1992 v Barceloni. Od tedaj naprej igralci in igralke v športu, pri katerem žogica s peresi lahko doseže tudi več kot 400 km/h, redno razveseljujejo rojake, državni vrh pa njihove uspehe zna nagraditi.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: