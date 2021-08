Kajakašici na mirnih vodah po diskvalifikaciji brez velikega finala

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta bili po polfinalnem nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu v disciplini K-2 na 500 metrov naknadno diskvalificirani in ne bosta nastopili v finalu B, ker njun čoln, ki se je prevrnil v sami končnici prve polfinalne skupine, ni prečkal ciljne črte. Iz vode so jima pomagali reševalci, ki so morali s proge umakniti tudi njun čoln.



Slovenki sta bili po polovici proge v ozadju, v končnici prve polfinalne skupine v vodnem centru Sea Forest pa sta se približale najboljšim tekmovalkam in bili na robu preboja v veliki finale, a se je njun čoln tik pred ciljem prevrnil.



Vodstvo tekmovanja je Slovenki nato naknadno diskvalificiralo in jima onemogočilo nastop v finalu B, ki bo na sporedu ob 5.39. V veliki finale, ki bo na sporedu ob 5.46, so se uvrstile po štiri najboljše posadke iz obeh polfinalnih skupin.

