Katja Fain 26. na 800 m prosto

Plavalka Katja Fain je na olimpijskih igrah v Tokiu danes nastopila v predtekmovanju na 800 metrov prosto. V svoji skupini je bila četrta s časom 8:41,13, skupno pa je njen dosežek pomenil uvrstitev na 26. mesto. Fainova je na OI že nastopila na 400 m mešano, bila je 15., in na 1500 metrov prosto, kjer je končala na 30. mestu.



Najboljša v predtekmovanju na 800 m prosto je bila svetovna prvakinja in rekorderka ter branilka naslova na tej razdalji iz Ria 2016 Američanka Katie Ledecky z 8:15,67, za njo sta se uvrstili rojakinja Katie Grimes in Italijanka Simona Quadarella.



