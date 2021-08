Kenny prvi Britanec s sedmimi naslovi olimpijskega prvaka

Triintridesetletni tekmovalec Jason Kenny je na velodromu Izu v Šizouki osvojil svojo še sedmo olimpijsko zlato odličje, s čimer je postal najuspešnejši britanski olimpijec vseh časov. S sila uspešno zlato bero olimpijskih kolajn je prehitel prav tako tekmovalca v kolesarstvu na ovalnih progah Chrisa Hoya, ki ima šest zlatih olimpijskih odličij.



Kenny je zlate kolajne osvojil v ekipnem šprintu na igrah v Pekingu 2008, dve zlati v šprintu in ekipnem šprintu je svoji zbirki dodal v Londonu 2012, v Riu de Janeiru pa je osvojil kar tri zlate kolajne (šprint, ekipni šprint, keirin). V svoji vitrini ima tudi olimpijsko srebro v šprintu iz iger v Pekingu 2008.



Srebro je pripadlo tekmovalcu iz Malezije Azizulhasniju Awangu, ki ima že bron v keirinu iz Ria. Nizozemec Harrie Lavreysen je osvojil boj za tretje mesto.

Jennifer Valente zmagovalka kolesarskega mnogoboja

Američanka Jennifer Valente je zmagovalka kolesarskega mnogoboja, discipline dirkališčnega kolesarstva omnium. Za svojo prvo olimpijsko zlato odličje po štirih krogih tekmovanja v končni razvrstitvi točkovanja za 14 točk ugnala Jumi Kadžihara. Bron je osvojila Kirsten Wild iz Nizozemske. Omnium je tretjič na sporedu poletnih olimpijskih iger, olimpijsko premiero je ta kombinirana disciplina doživela leta 2012 na igrah v Londonu.



Dvakratna olimpijska prvakinja Britanka Laura Kenny, zmagovalka obeh predhodnih olimpijskih dirk v omniumu, je tokrat ostala brez stopničk na šestem mestu. Zadovoljni pa so lahko domačini. Njihova predstavnica Kadžihara, svetovna prvakinja v omniumu iz 2020, je namreč Japonski privozila sploh prvo olimpijsko kolajno v kolesarstvo ter prvo kolajno v dirkališčnem kolesarstvu po igrah v Pekingu 2008, ko je bil v keirinu bronast Kijofumi Nagai. Kajihara je v končni razvrstitvi osvojila 110 točk, Valentejeva je zmagala s 124 točkami.



Kennyjeva pa v Tokiu ni nadgradila uspeha, za katerega je le malo pred tem poskrbel njen mož Jason Kenny. Laura Kenny, dekliško Trott, ostaja pri petih zlatih olimpijskih kolajnah. Na letošnjih olimpijskih igrah na Japonskem je zmagala v disciplini madison, v štafetni preizkušnji, skupaj s Katie Archibald.

Kelsey Mitchell na velodromu Izu do zlata v sprintu

Znane so tudi nosilke kolajn v šprintu. Zmagovalka sprinterske preizkušnje na ovalni progi velodroma Izu je Kanadčanka Kelsey Mitchell. Olena Starikova iz Ukrajine je osvojila srebro, Li Vai-Sze iz Hongkonga je pripadel bron. Mitchellova je v medsebojnem finalnem merjenju po dveh finalnih dirkah za prvo olimpijsko zlato ugnala Starikovo, ki je prav tako osvojila svojo prvo kolajno na olimpijskih igrah.



Predstavnica Hongkonga, ki je bila bronasta v disciplini keirin na olimpijskih igrah v Londonu 2012, je v medsebojnem obračunu ugnala Nemko Emmo Hinze.





