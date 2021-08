Kevin Durant s tretjo zlato kolajno po 198 milijonov dolarjev

143 zmag ob 6 porazih so dosegli ameriški košarkarji na 19 OI in osvojili 16 zlatih kolajn.

Zlati standard pod obroči

MVP letošnjih olimpijskih bojev v košarki je obesil trenerju Greggu Popovichu zlato kolajno okoli vratu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Če KD ne bi sprejel mojega vabila, bi ga prosil na kolenih in jokal, storil bi vse, da bi si premislil.

Gregg Popovich

Tudi v Parizu 2024?

ZDA : Francija 87:82 (71:63, 44:39, 22:18) Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki Locatelli (Bra), Zurapović (BiH) in Weiland (Kan).

ZDA: Johnson, Lavine 5 (1:2), Lillard 11 (1:4), Durant 29 (8:9), Middleton 4 (1:2), Grant, Tatum 19, McGee, Holiday 11 (1:2), Adebayo 6, Green, Booker 2 (2:2).

Francija: Ntilikina 5, Luwawu-Cabarrot 11 (1:2), Heurtel, Batum 5, Yabusele 13 (2:4), Fournier 16 (4:4), De Colo 12 (5:6), Poirier, Albicy, Gobert 16 (6:13), Cornelie, Fall 4.

Košarkarji ZDA so daleč najuspešnejši v zgodovini olimpijskih iger – v Tokiu so osvojili 16. zlato kolajno, imajo pa še eno srebrno in dve bronasti –, a se vse bolj zavedajo, da niso nepremagljivi niti z zvezdniki iz lige NBA. Letos so jih v prvem nastopu spravili na kolena Francozi, kar je bil šesti poraz Američanov na vseh dosedanjih OI ob 143 zmagah, obveljala pa je tradicija, da jih nihče ne more ugnati dvakrat na istih igrah. V finalu so se s 87:82 oddolžili Franciji, vodili pa so že s 14 točkami prednosti.Sovjetska zveza v razvpitem finalu Münchna 1972 in polfinalu Seula 1988, Portoriko in Litva v skupinskem delu Aten 2004 in Argentina še v polfinalu ter Francija v tokijskem finalu. Seznam moštev, ki so doslej ugnala ZDA na OI, je kratek. Les Bleus so v soboto upali, da se bodo po dveh drugih mestih iz Londona 1948 in Sydneyja 2000 prvič povzpeli na košarkarski Olimp, a so bili za las prekratki.Še enkrat je obveljalo pravilo, da jezlati standard v svetovni košarki. Dvakrat je bil prvak lige NBA z Golden Statom in ob obeh zmagoslavjih prejel trofejo MVP finala, z ZDA se je še tretjič zapored povzpel na olimpijski vrh. V zgodovini OI ga za malenkost prekaša, ki je bil v ameriškem dresu prvi na prejšnjih treh igrah in tretji v Atenah, toda Durant ima v svoji zakladnici še zlato odličje s SP 2010, letos pa je bil izbran za najboljšega košarkarja v Tokiu.V šestih nastopih je v povprečju dosegal 20,7 točke in bil še tretjič zapored najučinkovitejši Američan na olimpijskih igrah, ostal pa je brez naslova najboljšega strelca v Tokiu. Dosegel je manj točk kot(23,8) in Avstralec(23,3) ter tudi kot Španec25,5), ki pa ni okusil težkih bitk v polfinalu in finalu. Durantova statistika bi lahko bila še bogatejša, če ne bi imel toliko odličnih soigralcev, v finalu pa je pokazal, kdo je najboljši med najboljšimi. Z 29 točkami v 31 minutah je nadaljeval svoj izjemni niz v finalih OI: v Londonu je dosegel 30 točk, v Riu še 30.»Če KD ne bi sprejel mojega reprezentančnega vabila, bi ga prosil na kolenih in jokal, storil bi vse, da bi si premislil. Vendar na srečo ni bilo treba,« je malo za šalo, malo zares dejal ameriški selektor, ki so mu košarkarji najbolj privoščili zlato kolajno, saj je po 25 sezonah na klopi San Antonia in petih šampionskih zmagoslavjih eno od največjih trenerskih imen v zgodovini lige NBA. Z reprezentanco pa do letos ni imel sreče. Na SP 2002 in OI 2004 je bil pomočnikoziroma, na SP 2019 glavni strateg, toda vselej je imel na voljo več mladih upov in drugokategornikov kot pravih velemojstrov. Tudi tokrat se niso odzvali vsi najboljši, a je Durant opravil svoje poslanstvo.»V svojih klubih se trdo borimo eden proti drugemu, v reprezentanci pa znamo premagati rivalstvo in postati bratje za vse življenje. Vedno mi je v čast, da sem lahko del olimpijskih iger. Kdo ve, morda se vidimo tudi čez tri leta v Parizu,« je potrdil junak OI, ki bo 29. septembra dopolnil 33 let. Po vrnitvi v ZDA ga čaka nova pomembna naloga. Z Brooklynom bo podpisal novo pogodbo, ki mu bo v štirih sezonah navrgla 198 milijonov dolarjev.