Krstni nastop za Garnbretovo in Kramplovo

Mia Krampl si obeta dober rezultat. FOTO: Roman Šipić

Na veliki olimpijski sceni bosta svoj olimpijski krst doživeli športni plezalkiin. Na premieri pod petimi krogi bosta danes po 10. uri nastopili v kvalifikacijah kombinacije v ženski konkurenci. Kombinacija združuje tri discipline hitrost, balvane in težavnost. Športno plezanje je prvič na olimpijskih igrah.Garnbretova kot svetovna prvakinja v kombinaciji in svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih je glavna favoritinja za zlato kolajno na prizorišču športnega parka Aomi Urban.Veliki finale z bojem najboljše osmerice iz kvalifikacij za kolajne bo sledil v petek z začetkom ob 10.30 po slovenskem času.Veliko presenečenje bi bilo, če se 22-letna Garnbretova, vrstnica slovenskega košarkarskega asa, ne bi uvrstila v finale. Slovenska zvezdnica športnega plezanja je bila prva tekmovalka med dvajseterico, ki si je zagotovila olimpijsko kvoto.To je dosegla kot svetovna prvakinja v disciplini kombinacija na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Japonskem v Hačiojiju. Golničanka Mia Krampl je osvojila drugo slovensko olimpijsko kvoto v dodatnih kvalifikacijah, ki so bile istega leta v Toulousu. Takrat je v slovenskem obračunu za olimpijsko vstopnico premagalaNa vseh tekmah, na katerih je letos nastopila pred olimpijskimi igrami, je bila Korošica na stopničkah, po katerih je lahko z veliko mero samozavesti odpotovala v Tokio.Garnbretova ima že 47 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, od tega kar 30 zmag, 17 v težavnosti in 13 v balvanih. Na svetovnih prvenstvih je osvojila šest naslovov svetovne prvakinje, je štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala športnih plezalk, ima en naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih in tri naslove zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Krona njenih uspehov bi bila zlata olimpijska kolajna.