Ljubljančanka Živa Dvoršak v finalu

Slovenska strelka Živa Dvoršak se je na olimpijskih igrah v Tokiu prebila v finale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj. Ljubljančanka je v kvalifikacijah zadela 1173 krogov, od tega 390 v klečečem, 398 v ležečem in 385 v stoječem položaju, kar je bil skupno sedmi kvalifikacijski dosežek. Finalna tekma se bo začela ob 9. uri.



V kvalifikacijah strelskega maratona je bila najboljša Rusinja Julija Žikova s 1182 krogi. V finalu bodo poleg Dvoršakove in Žikove nastopile še Američanka Sagen Maddalena, Nemka Jolyn Beer, Rusinja Julija Karimova, Srbkinja Andrea Arsović, Švicarka Nina Christen in Norvežanka Jaennete Hegg Duestad.

