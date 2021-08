Mok odprl uradno preiskavo o primeru Timanovske

Kristina Timanovska je sicer v ponedeljek na poljskem veleposlaništvu v Tokiu dobila humanitarni vizum in naj bi v kratkem, morda že v sredo, odpotovala na Poljsko. Poljska vlada Belorusiji očita »zločinski poskus« ugrabitve športnice.



»Ugotoviti moramo vsa dejstva in zaslišati vse vpletene, preden sprejmemo nadaljnje ukrepe,« je odločitev za odprtje uradne preiskave po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes pojasnil tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Mark Adams.



24-letna udeleženka olimpijskih iger je po navedbah beloruske opozicije minuli konec tedna za las ušla ugrabitvi in prisilni vrnitvi iz Tokia v domovino. Mok je v zvezi s primerom zahteval pojasnilo Beloruskega olimpijskega komiteja (Nok), rok za katerega se po besedah Adamsa izteče danes.



Kdaj naj bi Mok zaključil svojo preiskavo primera, Adams danes ni želel napovedovati. »Te stvari terjajo čas,« je dejal. Več športnih zvez se je sicer že zavzelo za izključitev beloruskega Noka. Je pa Adams poudaril, da je Timanovska Moku večkrat zatrdila, da se zdaj počuti dobro in je na varnem.

Omogočili bi ji tudi nadaljevanje športne kariere

V kratkem, po poročanju britanskega BBC predvidoma že v sredo, naj bi odpotovala na Poljsko, potem ko ji je ta država podelila humanitarni vizum. Poljski premier Mateusz Morawiecki je zatrdil, da so ji pripravljeni omogočiti nadaljevanje športne kariere.

Premier je sicer Minsku očital »zločinski poskus« ugrabitve olimpijke, ki da je kritična do beloruskega režima, in terjal posledice.



»Agresija beloruskih varnostnih služb na japonskem ozemlju« terja »odločen ugovor mednarodne skupnosti«, je v ponedeljek zvečer zapisal na facebooku in obenem spomnil, da so in morajo biti olimpijske igre simbol miru in »fairplaya«,



Poljski veleposlanik v Tokiu Pawel Milewski je po srečanju s Timanovsko na twitterju zapisal, da je ta »pretresena, prestrašena, a zelo hvaležna za našo pomoč v teh ekstremno težkih časih v njeni športni karieri«.



Afera je izbruhnila konec tedna, potem ko je Nok Timanovsko, ki naj bi v ponedeljek nastopila v teku na 200 metrov, izključil iz olimpijske reprezentance. Uradno naj bi brez mesta ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.

V nedeljo je bila nato 24-letnica že na letališču, da bi zapustila Tokio, a se je odločila ostati in zaprositi za pomoč Mok. Noč je preživela pod zaščito japonskih oblasti, nato pa ji je pomoč ponudilo več držav, tudi Poljska. Zdaj je na poljskem veleposlaništvu v Tokiu.



Njen 25-letni soprog Arsenij Zdanevič je v ponedeljek zapustil Belorusijo in pripotoval v Kijev. Kot je povedal, s soprogo nikoli nista bila politično aktivna in bi se bila pripravljena vrniti v domovino, če ju tam ne bo doletel kazenski pregon.



Izrazi solidarnosti s Timanovsko medtem prihajajo iz vsega sveta, med drugim iz ZDA in EU. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je poskus Belorusije, da jo na silo odpelje iz Japonske, obsodil kot »nadnacionalno represijo«. Tvitnil je: »Takšna dejanja kršijo olimpijski duh, so žalitev osnovnih pravic in jih ni mogoče tolerirati.«



V EU so v ponedeljek pozdravili odločitev Poljske. Tiskovna predstavnica visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Josepa Borrella, Nabila Massrali, je obenem poskus Minska v izjavi za Reuters označila kot »še en primer brutalnosti represije Lukašenkovega režima«.

