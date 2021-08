Na paralimpijskih igrah tudi čudežna deklica iz Vietnama

Njen prvi cilj je zabava

je, ko je bila stara vsega 14 mesecev, v Vietnamu preživela eksplozijo bombe v objemu staršev, ki sta naredila samomor. Preživela je tudi po zaslugi amputacije nog, nato pa začela novo življenje pri krušnih starših v Združenih državah Amerike.»Izgubila sem le nogi, lahko bi izgubila življenje,« je ob začetku paralimpijskih iger v Tokiu dejala 18-letna plavalka, ki jo je posvojila osemčlanska družina Shepherd iz Misurija. »Z bratoma sem se vedno šalila, da sem čudežna deklica, in da sem najljubša hči mame in očeta,« je nadaljevala in ljudem položila na srce: »Vedno je potrebno gledati na pozitivne plati življenja. Sprejela sem, da sem edinstvena, to pa je naredilo razliko. Sprejmite tisto, česar ne morete spremeniti, in spremenite tisto, kar lahko.«Glede ciljev v Tokiu se ne obremenjuje, pravi, da velikih pričakovanj pred nastopoma v japonski prestolnici nima. To bodo njene prve paralimpijske igre, nastopila bo v disciplini 100 metrov hrbtno SB7 in na 200 metrov mešano SB8.»Moji cilji tu so, da bom zvesta sama sebi in da se bom zabavala. Ne prihajam z velikimi pričakovanji, saj velika pričakovanja s seboj nosijo tudi velika razočaranja,« je povedala.Tekmuje tudi v crossfitu, ki ga uporablja za trening, je tudi navdušena slikarka, preizkusila pa se je tudi kot model pri Tommyju Hilfigerju. »Tam sem spoznala, da popolnega telesa ni. Če pogledamo okoli sebe, imamo na sebi vsi majhne udarce in modrice. Vsi smo nepopolni,« še pravi ena od zvezd letošnjih iger.