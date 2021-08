Olimpijske igre, kakršnih še ni bilo

V nadaljevanju preberite:

Vprašanja za Bogdana Gabrovca so se v Tokiu porajala kar sama od sebe, kajti čeprav si gostitelji na vso moč prizadevajo, da bi izpeljali varne in uspešne poletne olimpijske igre, je problemov veliko. Toliko, da se nam utegne Tokio 2020, kot se še vedno imenujejo letošnje igre, vtisniti v spomin tako po problemih, s katerimi so se soočali gostitelji, kot po športnih podvigih, ki so bili doseženi v izjemno težkih pogojih.