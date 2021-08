Preslišali glas ljudstva: Durant postal MVP olimpijskih iger

V najboljši peterki z Durantom, Gobertom, Rubiem in Millsom

je »upravičeno« postal najkoristnejši igralec olimpijskega turnirja (MVP), so zapisali na spletni strani Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), saj je bil »glavni razlog« za to, da so se Američani po uvodnem porazu s Francijo v skupinskem delu na koncu prebili do zlatega odličja. 32-letnik, ki je osvojil že svojo tretjo zlato olimpijsko kolajno, je nastope začel zadržano, nato pa zablestel s 23 točkami na obračunu zadnjega kola skupinskega dela proti Češki in 29 točkami v četrtfinalu proti Španiji. Bil je ključen za preobrat v polfinalu proti Avstraliji, ki je vodila že za 15 točk, nadaljujejo pri Fibi, kjer omenjajo tudi njegovih 21 točk v prvem polčasu finalne tekme s Francijo. Obračun za zlato kolajno je sklenil z 29 točkami.Tako kot najboljši strelec ameriške reprezentance v zgodovini olimpijskih iger je imel veliko razlogov za laskavi naziv MVP tudi slovenski zvezdnik, ki je šele kot tretji v zgodovini tekmo OI sklenil s trojnim dvojčkom ob porazu v polfinalu s Francijo. Tako so menili tudi tisti, ki so zanj s kar okoli 75-odstotno večino glasovali na spletni strani Fibe. Durant je tudi po zmagi v finalu prejel zgolj okoli 12 odstotkov glasov.Durantovo povprečje v Tokiu je znašalo 20,7 točke, 5,3 skoka in 3,7 podaje na tekmo, Dončić je dosegal 23,8 točke, 9,7 skoka in bil z 9,5 podaje tudi prvi podajalec turnirja. Dončić je našel svoje mesto v najboljši peterki turnirja, Fiba jo je sestavila glede na položaje na igrišču, poleg Duranta in Dončića pa so v najboljši ekipi še Francoz, Španecin Avstralec, ki je bil v obračunu za tretje mesto usoden za Dončića in rojake.»Slovenija je izgubila bitko za tretje mesto, a vseeno pokazala veliko ponosa,« so zapisali v obrazložitvi. »Država z dvema milijonoma ljudi se je enakovredno borila z večnimi svetovnimi velikani in pokazala, da imajo v Luku Dončiću svojega superzvezdnika. Slovenec je na seznamu kot krilo, a v resnici igra na položaju organizatorja igre s svojo sposobnostjo organiziranja akcij kot podaljšana roka trenerja Aleksandra Sekulića. Dončić je vknjižil prvi olimpijski trojni dvojček od leta 2012 in šele tretjega v zgodovini iger s 16 točkami, 18 podajami in 10 skoki v polfinalu. Dončićevo vrhunsko igro na turnirju dokazuje tudi dejstvo, da je skozi ves turnir skoraj dosegal povprečje trojnega dvojčka: 23,8 točke, 9,7 skoka, 9,5 podaje. Dončić bi bil močan kandidat za MVP, a je imel Kevin Durant drugačno zamisel.«