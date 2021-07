Primož Roglič je dobil zlato poplačilo za trdo delo

Slovenski junak med drzno vožnjo. FOTO: Greg Baker/AFP

Želi uživati v kolajni

Roglič je prešerno proslavil uspeh s člani slovenske reprezentance. FOTO: Greg Baker/AFP

Tako kot Pogačar želi vedno zmagati

Slovenski kolesar, ki si je v današnji vožnji na čas na olimpijskih igrah prikolesaril prvo mesto, je po zmagi dejal, da bo to za vedno ostalo zapisano v njegovi karieri. »Trdo delo je poplačano,« je dodal kolesarski as, ki je Sloveniji priboril drugo zlato kolajno na letošnjih igrah v Tokiu.Roglič je v vožnji pri prvem vmesnem času med vsemi zabeležil drugi najboljši čas, do konca dirke pa ga ni uspelo prehiteti nikomur. Drugo mesto je na koncu osvojil Nizozemec, tretji pa je bil Avstralec»V tej sezoni sem vlagal mnogo mnogo več fokusa v kronometer. Tole danes je super lepa nagrada. Predvsem želim uživati v tej medalji, za vedno bo zapisana, za vedno mi bo ostala,« je po današnjem tekmovanju dejal Roglič, ki pogled že usmerja v nove izzive.Na vprašanje, ali mu več pomeni olimpijsko zlato ali bi mu zmaga na Touru, je odvrnil, da nikoli ni pravično ocenjevati, kaj je več in kaj je manj. »Zame je v tem trenutku neverjetno in res želim uživati v tej zlati kolajni,« je dejal dvakratni zmagovalec Vuelte.Med igranjem slovenske himne ob podelitvi najžlahtnejšega olimpijskega odličja je Roglič razmišljal predvsem o vsem odrekanju za ta uspeh. »No, to mi je šlo po glavi že vmes, med vožnjo, ker mi je končno šlo. Fino je bilo, ker me ni bolelo vse nepotrebno in sem res končno tudi jaz nekaj dosegel oziroma dobil,« je dejal.Na sobotni cestni dirki, po kateri je z bronastim odličjem slavil, je imel namreč Roglič nekaj težav, ki so bile tudi posledice padca na dirki po Franciji. Ta izkušnja je bila zanj boleča, a kot je dejal danes, je po drugi strani v kolesarstvu ogromno dirk, tako da lahko vedno gledaš proti novim ciljem. Dodal je, da se to sicer sliši preprosto, a realnost je bila taka, da še teden dni pred odhodom na Japonsko ni bil prepričan, ali bo nastopil na olimpijskih igrah.Priznal je tudi, da je imel predvsem na cestni dirki nekaj zdravstvenih težav, ki jih doma ni imel in jih niso predvidevali. Če bi vedel, da se bo to zgodilo, mogoče celo ne bi prišel na OI. V Tokiu pa je prišel z miselnostjo oziroma upanjem, da lahko da vse od sebe in doseže dober rezultat.Spregovoril je tudi o rivalstvu s Pogačarjem: »Vedno ko dirkava, hočeva oba zmagati. Tu zdaj ni nobene velike skrivnosti. Ko smo skupaj, pa moramo tudi skupaj potem narediti čim boljši rezultat.«Slovenija pred letošnjimi igrami v kolesarstvu še ni imela kolajne, tokrat pa je na dveh cestnih preizkušnjah vknjižila dve, po zaslugi dvakratnega zmagovalca Vuelte tudi najžlahtnejšo.